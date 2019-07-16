Совладелец АТБ обзавелся телеканалом

Полтавский телеканал «Центральный» (ООО «Студия “Місто”») сменил владельца – вместо местного депутата Александра Залужного собственником стала Анна Рыбалка, дочь совладельца «АТБ-Маркет» Геннадия Буткевича. 11 июля Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил цифровые лицензии в связи со сменой владельца.

Официальный экс-собственник телеканала – бывший депутат Полтавского областного совета и один из лидеров общественного движения «Наш дом – Полтава» Александр Залужный, но местные СМИ связывали канал с бывшим мэром Полтавы, а ныне депутатом Полтавского горсовета от БПП Андреем Матковским, а также экс-мэром Полтавы, экс-нардепом и аграрным бизнесменом Андреем Веревским. Александр Залужный был штатным помощником-консультантом Андрея Веревского, когда тот был народным депутатом от «Блока Юлии Тимошенко».

Согласно госреестру, Анна Рыбалка стала собственницей телеканала в начале апреля. Она внесла в уставный фонд 14,3 млн грн. До 2013-го она была женой нардепа от «Радикальной партии» Сергея Рыбалки, владельца компании S. Group («Казацкая слава», Semki, «Мачо», RED, FunNut, KartoFun, Snekkin, Fantasy, Fantee и т. д.). В феврале 2018-го он опубликовал документы, согласно которым заплатил алименты Анне Рыбалке на 3,7 млн гривен.

Геннадий Буткевич регулярно занимал первое место в списке самых богатых днепровцев. В 2015-м Forbes оценил состояние Буткевича в $155 млн. Анна Рыбалка является нотариусом (имеет юридическое образование), мастером спорта (теннис), актрисой, теле- и радиоведущей (в частности ведет рубрики на «Люкс ФМ»).

Напомним, в январе 2018-го телеканал выиграл на конкурсе Нацсовета цифровое покрытие в восьми городах Полтавской области, а в октябре 2018 – цифровое покрытие в самой Полтаве. На конкурсах представители вещателя (прежнее название канала – «Місто») сообщали о готовности выйти за границы области и стать основным каналом для Центральной Украины. Сегодня телеканал доступен также в местной эфирной цифре Киева (его ретранслирует оператор «Эра продакшн»). У телеканала была также местная полтавская аналоговая лицензия, по которой вещатель ретранслировал телеканал «Прямой» 15 часов в сутки.

Фото: «Центральный»