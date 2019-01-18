Полтавский телеканал, который ретранслирует «Прямой», сменил название
НовостиТВ

Полтавский телеканал, который ретранслирует «Прямой», сменил название

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 38
Главная Новости Полтавский телеканал, который ретранслирует «Прямой», сменил название

Телеканал местного депутата от БПП меняет название «Місто» на «Ц – центральный».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 17 января переоформил цифровые лицензии полтавского телеканала «Місто» (ООО «Студия “Місто”») в связи со сменой руководителя, связанных лиц, редакционного совета и логотипа. Вместе с тем, регулятор решил не вносить изменение в аналоговую лицензию, по которой канал ретранслировал 15 часов «Прямого», указав каналу отказаться от нее, учитывая отключения аналогового эфирного вещания.

Генеральным директором вещателя стал Олег Зонтов (вместо Игоря Супруненко) из Славянска Донецкой области, председатель Славянской городской организации НСЖУ, экс-секретарь Славянского городского совета, и. о. мэра Славянска, а ныне председатель ОО «Наш дом – Славянск». В январе 2018-го телеканал выиграл на конкурсе Нацсовета цифровое покрытие в восьми городах Полтавской области, а в октябре 2018 – цифровое покрытие в самой Полтаве.

Официально собственник телеканала – бывший депутат Полтавского областного совета и один из лидеров общественного движения «Наш дом – Полтава» Александр Залужный, но местные СМИ связывали канал с бывшим мэром Полтавы, а ныне депутатом Полтавского горсовета от БПП Андреем Матковским, а также экс-мэром Полтавы, экс-нардепом и аграрным бизнесменом Андреем Веревским. Нынешний владелец канала Александр Залужный был штатным помощником-консультантом Андрея Веревского, когда тот был народным депутатом от «Блока Юлии Тимошенко».

Смена названия может быть связана с тем, что в местной цифре уже вещает телеканал Матковского с похожим названием – «Місто+» (в кабельных сетях ведет вещание еще один его канал – «ИРТ-Полтава»). Официально последний принадлежит жене Андрея Матковского Виктории. Матковский является бизнес-партнером Андрея Веревского.

Телеканала «Місто» регулярно включался в эфире «Прямого» с сюжетами о местных новостях в рамках проекта региональных новостей, который вещатель запустил в декабре прошлого года.

Фото: Анна Федорук

FacebookTwitter
0

Pay TV, регуляция, рекламный рынок

Вас так же может заинтересовать

Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

31.07.2017

«Смерть Сталина»: как соратники вождя хоронили

25.01.2018

TСН.ua впервые в Украине представил функцию новостных сториз

19.06.2018

О, счастливчик: Илон Маск отвез детей на съемочную...

06.07.2018

У «Медиа Группы Украина» самые высокие расценки на...

29.12.2018

Наталка Якимович ушла из проекта Романа Скрыпина

04.05.2018

Светлана Лобода похвасталась дороговизной нового клипа

25.01.2018

Зло в мужском обличье: о чем рассказал анализ...

21.01.2018

Ирина Федишин покидает «антивакцинальный плен» при помощи ТСН

04.09.2018

Умер легендарный голливудский режиссер

14.04.2018