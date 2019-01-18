Полтавский телеканал, который ретранслирует «Прямой», сменил название

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 17 января переоформил цифровые лицензии полтавского телеканала «Місто» (ООО «Студия “Місто”») в связи со сменой руководителя, связанных лиц, редакционного совета и логотипа. Вместе с тем, регулятор решил не вносить изменение в аналоговую лицензию, по которой канал ретранслировал 15 часов «Прямого», указав каналу отказаться от нее, учитывая отключения аналогового эфирного вещания.

Генеральным директором вещателя стал Олег Зонтов (вместо Игоря Супруненко) из Славянска Донецкой области, председатель Славянской городской организации НСЖУ, экс-секретарь Славянского городского совета, и. о. мэра Славянска, а ныне председатель ОО «Наш дом – Славянск». В январе 2018-го телеканал выиграл на конкурсе Нацсовета цифровое покрытие в восьми городах Полтавской области, а в октябре 2018 – цифровое покрытие в самой Полтаве.

Официально собственник телеканала – бывший депутат Полтавского областного совета и один из лидеров общественного движения «Наш дом – Полтава» Александр Залужный, но местные СМИ связывали канал с бывшим мэром Полтавы, а ныне депутатом Полтавского горсовета от БПП Андреем Матковским, а также экс-мэром Полтавы, экс-нардепом и аграрным бизнесменом Андреем Веревским. Нынешний владелец канала Александр Залужный был штатным помощником-консультантом Андрея Веревского, когда тот был народным депутатом от «Блока Юлии Тимошенко».

Смена названия может быть связана с тем, что в местной цифре уже вещает телеканал Матковского с похожим названием – «Місто+» (в кабельных сетях ведет вещание еще один его канал – «ИРТ-Полтава»). Официально последний принадлежит жене Андрея Матковского Виктории. Матковский является бизнес-партнером Андрея Веревского.

Телеканала «Місто» регулярно включался в эфире «Прямого» с сюжетами о местных новостях в рамках проекта региональных новостей, который вещатель запустил в декабре прошлого года.

Фото: Анна Федорук