🖥 Sony запускает киностудию для экранизации игр PlayStation

Новое предприятие возглавил Асад Кизилбаш (Asad Qizilbash), контроль над студией поручен Шону Лейдену (Shawn Layden), председателю Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, сообщает Hollywood Reporter.

В числе франшиз платформы PlayStation такие хиты, как Crash Bandicoot, God of War, Metal Gear Solid, Ratchet & Clank, Spyro the Dragon, The Last of Us, Uncharted. Жанровое разнообразие библиотеки эксклюзивов PlayStation рассматривается как одно из основных преимуществ новой студии.

«Вместо того, чтобы лицензировать нашу интеллектуальную собственность другим студиям, мы решили, что лучший подход – производить фильмы самим, – объясняет Асад Кизилбаш. – Во-первых, потому что мы лучше знакомы со спецификой видеоигр. Во-вторых, мы знаем, что именно любит сообщество PlayStation».

PlayStation Productions уже работает над первым проектом. Издание отмечает, что студия будет заниматься непосредственным производством экранизаций, а не лицензировать проекты другим студиям, как, например, это делают другие крупные игровые издатели – Activision Blizzard и Ubisoft. Дистрибуцией картин займется компания Sony Pictures.

То, что было трудно продать 20 лет назад режиссерам и продюсерам, теперь стало проще, во многом благодаря тому, что многие режиссеры сами являются увлеченными геймерами

Асад Кизилбаш отметил, что в последние годы ландшафт в Голливуде изменился, что делает этот момент подходящим для запуска новой студии. По его словам, то, что было трудно продать 20 лет назад режиссерам и продюсерам, теперь стало проще, во многом благодаря тому, что многие режиссеры сами являются увлеченными геймерами.

Шон Лейден говорит, что одна из главных проблем экранизации видеоигры – переложить на экран игровой процесс. «Главное – не пытаться пересказать игру в кино», – убежден он.

По мнению Асада Кизилбаша, где именно выйдет экранизация – в кино или на телевидении – будет зависеть непосредственно от игры. «В конечном счете, именно история определит формат», – подчеркнул он.

Фото: pixabay