Sony закрывает свой стриминговый сервис

Компания Sony Interactive Entertainment сообщила о планах закрыть сервис потокового видео PlayStation Vue 30 января 2020 года. По мнению Sony, трансформация рынка платного ТВ происходит слишком медленно, поэтому было принято решение сосредоточиться на игровом бизнесе. Об этом говорится в сообщении компании.

Стриминовый сервис работал на платформе PlayStation, он был запущен в 2015 году и призван стать недорогой альтернативой кабельному телевидению. В рамках его работы Sony подписала соглашения с крупнейшими телевизионными сетями, среди которых Fox, CBS, Viacom, Discovery Communications и др. Но в итоге компания приняла решение закрыть Vue из-за высокой стоимости контента и сложности заключения сделок с телевизионными сетями.

«Мы очень гордимся тем, чего удалось достичь PlayStation Vue. У нас были амбициозные цели – с помощью нашего сервиса изменить то, как люди смотрят телевизор, демонстрируя возможность PlayStation привнести инновации в индустрию платного телевидения. Мы хотим поблагодарить всех наших клиентов, некоторые из которых были с нами с момента запуска PlayStation Vue в 2015 году», — сообщает компания.

В компании заверили, что пользователи PlayStation продолжат получать доступ к фильмам и телепрограммам через PlayStation Store на PS4 и через другие партнерские развлекательные приложения.

Отметим, 1 ноября компания Apple запускает собственный стриминговый сервис Apple TV. В мае 2020-го AT&T запускает собственный стриминговый сервис HBO Max.

Фото: pixabay

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