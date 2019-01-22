🥊🥐 «Сніданок з 1+1» побил собственный рекорд

«Сніданок з 1+1» продолжает лидировать среди утренних шоу на украинском ТВ и даже бьет собственные рекорды. В 2018 году программа подтвердила свое первенство и показала рекордные результаты телесмотрения. По результатам 2018 года средняя доля «Сніданку з 1+1» по целевой аудитории 18–54 (Украина) составила 13,5% – это самый высокий показатель программы за последние 10 лет. А по аудитории 18–54 (50К+) доля составила 13,2% – такой показатель является рекордным для программы с 2006 года. Суммарный охват аудитории в 2018 году составил свыше 24 млн телезрителей (4+, Украина).

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«В 2018 году мы реализовали ряд знаковых проектов. К своему первому документально-музыкальному фильму – «З днем народження, Чувак», приуроченному к 50-летию Кузьмы, мы отнеслись с особым трепетом. Не только потому, что для нас это экспериментальный жанр, но и потому для всей нашей команды Андрей Кузьменко – целая эпоха. Во время традиционных благотворительных марафонов за 2018 год нам удалось собрать 1 миллион 800 тысяч гривен в поддержку социальных проектов «Право на освіту» та «Здійсни мрію». Мы открыли новую студию под открытым небом, и теперь в теплое время года ведущие принимают гостей на уютной террасе. На протяжении года к нам приходили наиболее авторитетные эксперты, среди которых популярные украинские звезды, министры, политики и легендарный робот София», – рассказала директор департамента утреннего вещания канала «1+1» Юлия Жмакина.

В эксклюзивном комментарии «Телекритике» Юлия Жмакина сказала, что в 2019 году проект готовит много новинок, которые приблизят его к зрителю: «В этом году мы откроем двери студии «Сніданка з 1+1» для всех желающих и предложим нашим зрителям заглянуть за кулисы проекта. Как это будет происходить, мы расскажем уже совсем скоро. Кроме того, мы сменили день ротации ведущих, что уже могли заметить наши телезрители. Теперь новая пара ведущих выходит в эфир по средам, что позволяет им лучше восстанавливаться и не терять заряда бодрости во время утренних выпусков».

В прошлом году «Сніданок з 1+1» победил во всех трех номинациях престижной премии «Телетриумф», посвященных утренним программам. Шоу было признано лучшей утренней информационно-развлекательной программой. Руслан Сеничкин получил награду за победу в номинации «Ведущий утренней информационно-развлекательной программы», а главный режиссер «Сніданка» Дарья Качковская получила первенство в номинации «Режиссер-постановщик утренней/дневной программы».

Фото: пресс-служба «1+1»