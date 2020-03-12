«Сніданок з 1+1» и «Киевстар» запустили рубрику о связи поколений

В эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» состоялась премьера рубрики «Зв’язок поколінь», разработанная совместно с украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар». Запуску инициативы предшествовал проект «Смартфон для батьків» от «Киевстар», который помогает старшему поколению освоить современные технологии через интерактивные онлайн-уроки, и проект #забутипровік от 1+1 media, главная цель которого – противодействие эйджизму. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

Всего запланировано 8 эпизодов рубрики с сюжетами и гостевыми студиями, героями которых станут представители разных поколений. Они на собственном примере покажут, как преодолевают физическое и духовное расстояние благодаря современным средствам связи. Контент будет транслироваться по вторникам (в течение 8 недель) в 8:10 на канале «1+1».

«Сніданок з 1+1» не боится работать с темами, которые дискриминируют те или иные группы общества. В частности, большинство людей в нашей стране ошибочно полагают, что после 50 лет жизнь заканчивается. Однако герои наших сюжетов, люди старшего возраста, доказывают обратное. Они постоянно развиваются, демонстрируют совершенно новую для Украины модель поведения и интерес к жизни. Поэтому мы очень рады сотрудничеству с «Киевстаром», ведь совместно разработанная рубрика «Зв’язок поколінь» является продолжением нашей идеи по противодействию возрастной дискриминации.

«Зв’язок поколінь» – это о том, что благодаря современным гаджетам родные и близкие могут поддерживать своих родителей, дедушек и бабушек, удерживать душевное спокойствие и близость даже на расстоянии. Фактически это маленькие лайф-стори, которые дают правильные месседжи обществу по объединению семьи и напоминают ключевые ценности. Такое сотрудничество приоритетное и важное для нас, поэтому над реализацией проекта работают лучшие специалисты команды», – рассказывает Юлия Жмакина, директор департамента утреннего вещания 1+1 media.

В сентябре 2019 «Киевстар» запустил социальный образовательный проект «Смартфон для батьків», который призван помочь старшему поколению научиться пользоваться современными телефонами и использовать все их преимущества.

«Цель «Киевстара» как технологического лидера – не только обеспечить население качественным мобильным интернетом, но и научить необходимым цифровым навыкам, чтобы каждый смог почувствовать преимущества современных технологий – пользоваться услугами онлайн, находить нужную информацию, а главное – поддерживать связь с родными людьми – детьми и внуками», – прокомментировала Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям «Киевстара».

Первыми героями рубрики, которая вышла в эфир 10 марта, стали Ольга и Александр Рябчуны. Мама с сыном рассказали о совместном изучении гаджетов и возможностях, которые каждый раз открываются перед ними благодаря новейшим технологиям.

Фото: 1+1 media

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