Смотрящий Порошенко в угольной сфере закрыл сделку по покупке своих же телеканалов

Польско-украинская инвестиционная компания Millstone&Со закрыла сделку по продаже структурам бизнесмена Виталия Кропачева трех украинских компаний, связанных с телеканалом ТВI. Об этом пишет «Бизнес Цензор« со ссылкой на комментарий бывшего собственника польской компании Роберта Квитковского.

Бывший владелец каналов позиционирует себя как польский инвестор и в прошлом топ-менеджер Варшавской фондовой биржи. «На прошлой неделе мы действительно закрыли сделку по продаже трех украинских телеканалов, об условиях которой договорились с покупателем еще весной этого года. А уже в середине лета новый владелец официально заявил свои права на ТВ-ресурсы», – сказал Роберт Квитковский.

Речь идет о продаже таких компаний: ООО «ТВІ.САТ» (ранее носила название «Инфо 24», на ней записана спутниковая лицензия ТВі), ООО «ТВІ.Т2» (ранее – «Погода ТВ», вещала под логотипом Business, владела общенациональной цифровой лицензией) и ООО «ТВI.ЮА» (записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі). Приметно, что в госреестре собственниками компаний значится не Кропачев, а Роман Соломский (через кипрскую компанию EXLAMEER VALUE LTD).

Отметим, в августе стало известно о том, что Виталий Кропачев стал владельцем спутниковой лицензии николаевского регионального телеканала «ТАК TV». Он через ООО «Укрдонінвест медіа» владеет юридическим лицом телеканала – ООО «Так ТВ Центр+». Тогда сообщалось, что спутниковая лицензия нужна для перезапуска ТВі (по старой лицензии были большие долги).

Как сообщала «Телекритика» ранее, Виталий Кропачев осенью прошлого года планировал перезапуск телеканала ТВі за деньги с «угольных схем». Генпродюсером телеканала был назначен Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко. Тогда ТВі видоизменил название на TVi и должен был стать аполитичным каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії». Весной Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал на то время так и не запустил.

Летом в интервью Bihus.Info Дмитрий Кропачев сообщил, что купил несколько каналов и планирует создать на их базе медиахолдинг под местные выборы.

Напомним, Виталий Кропачева при экс-президенте Петре Порошенко называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора, близким к экс-депутату и бизнес-партнеру Порошенко Игорю Кононенко. Он купил несколько угольных активов, которые раньше принадлежали «семье» Януковича.

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