«Смотрящий» Порошенко обзавелся лицензией для перезапуска ТВі

Виталий Кропачев, которого называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при президенте Петре Порошенко, официально стал владельцем спутниковой лицензии николаевского регионального телеканала «ТАК TV». Он через ООО «Укрдонінвест медіа» владеет юридическим лицом телеканала – ООО «Так ТВ Центр+».

По информации «Телекритики», покупка нужна для перезапуска телеканала TVi: компания в ближайшее время сменит логотип «ТАК TV» на TVi. Новая спутниковая лицензия телеканалу нужна из-за проблем с долгами по старой лицензии, сообщает источник издания.

Новая собственность компании «Так ТВ Центр+» отображена в государственном реестре предприятий. 22 августа информация о новом собственнике была внесена Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания в лицензию телеканала. По данным ресурса opendatabot, смена собственности произошла 17 июня и 1 июля: 17 июня вместо Глеба Головченко владельцем компании стало ООО «Укрдонінвест медіа»; 1 июля компания указала бенефициаром Виталия Кропачева. Примечательно, что спутниковую лицензию на данную компанию предыдущий собственник получил 27 мая этого года.

Семья Головченко владеет частным учебным заведением в Николаеве – Колледж прессы и телевидения, у которого есть собственный эфирный телеканал «ТАК TV» и «Студенческое радио новостей». У телеканала есть местная лицензия на цифровое эфирное вещание.

Напомним, в конце июля в интервью Bihus.Info Виталий Кропачев отметил, что у него есть две лицензии на телевещание. Бизнесмен отказался раскрывать детали, но заверил, что подробности станут известны в сентябре, перед местными выборами в Украине.

Как сообщала «Телекритика» ранее, Виталий Кропачев осенью прошлого года планировал перезапуск телеканала ТВі за деньги с «угольных схем». У телеканала было две лицензии на телевещание – спутниковая и общенациональная цифровая. Генпродюсером телеканала был назначен Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко. Тогда ТВі видоизменил название на TVi, он должен был стать аполитичным каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії», хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание. Весной Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал тогда так и не запустил.

TVi связан с тремя юридическими лицами: на ООО «Тві.сат» записана спутниковая лицензия; на ООО «Тві.Т2» (ранее ООО носило название «ТРК “Погода ТБ”») – общенациональная цифровая лицензия (вещал канал Business); на ООО «ТВі.ЮА» записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі. В июле 2018-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении цифровой лицензии ТРК «Погода ТБ» по истечению 7-летнего срока ее действия, после чего компания подала в суд. Официально собственником юрлиц телеканала через польскую компанию Millstone and Co является поляк Роберт Квятковский из Кракова.

Виталия Кропачева с 2016 года СМИ называли «смотрящим» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко. В интервью Bihus.Info он опровергает связь с Игорем Кононенко и свое курирование отрасли. Официально Кропачев владеет обогатительными фабриками, компанией «Краснолиманская», добывающей уголь, и компанией «Сани Украина», продающей горнодобывающую технику. Креатурами Кропачева считались представители руководства ПАО «Центрэнерго», ГП «Мирноградуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Национальная угольная компания» и других. 17 июля «Экономическая правда» писала, что новым куратором энергетического сектора стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков.

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