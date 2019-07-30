«Смотрящий» от Кононенко не отказался от идеи перезапуска телеканала TVi

Виталий Кропачев, которого называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при президенте Петре Порошенко , официально подтвердил грядущий запуск собственного телеканала. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

Виталий Кропачев отметил, что у него есть две лицензии на телевещание. «Появились новые политические силы, получили безумную поддержку жителей страны. И сегодня, я так думаю, появится новая ниша востребованных людей, которые смогут создать новую политическую силу, и им будет нужен информационный проект», – сказал он.

Бизнесмен отказался раскрывать детали, но заверил, что подробности станут известны в сентябре, перед местными выборами в Украине.

Как сообщала ранее «Телекритика», Кропачев осенью прошлого года готовился к перезапуску телеканала ТВі за деньги с «угольных схем». У телеканала было две лицензии на телевещание – спутниковая и общенациональная цифровая. Генпродюсером телеканала был назначен Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко. ТВі видоизменил название на TVi, он должен был стать аполитичным каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії», хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание. Весной Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал тогда так и не запустил.

TVi связан с тремя юридическими лицами, которые летом – осенью 2018-го сменили свои названия: на ООО «Инфо 24» записана спутниковая лицензия (теперь это ООО «Тві.сат»); ООО «ТРК “Погода ТБ”» владело общенациональной цифровой лицензией Business (сменило название на ООО «Тві.Т2»); ООО «ТВі.ЮА» (ранее называлось «ТРК “Прайм ТВ”»), на которое записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях. В июле 2018-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении цифровой лицензии «ТРК “Погода ТБ”» по истечению 7-летнего срока ее действия, после чего компания подала в суд. Официально собственником юрлиц телеканала значится польская компания Millstone and Co из Кракова. Летом 2018 года их собственником стал Михаил Жерновой с донецкой регистрацией, в октябре владельцем стал поляк Роберт Квятковский из Кракова.

Виталия Кропачева с 2016 года называли «смотрящим» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. В интервью Bihus.Info он опровергает связь с Кононенко. Официально Кропачев владеет обогатительными фабриками, компанией «Краснолиманская», добывающей уголь, и компанией «Сани Украина», продающей горнодобывающую технику. Креатурами Кропачева считались представители руководства ПАО «Центрэнерго», ГП «Мирноградуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Национальная угольная компания» и других. 17 июля «Экономическая правда» писала, что новым куратором энергетического сектора стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков .

Фото: ТВі