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«Смотрящий» от Кононенко не отказался от идеи перезапуска телеканала TVi

от Telekritika
От Telekritika 996
Главная Новости «Смотрящий» от Кононенко не отказался от идеи перезапуска телеканала TVi

Виталий Кропачев, «смотрящий» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Петра Порошенко Игоря Кононенко, признался, что владеет двумя лицензиями на телевещание.

Виталий Кропачев, которого называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при президенте Петре Порошенко, официально подтвердил грядущий запуск собственного телеканала. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

Виталий Кропачев отметил, что у него есть две лицензии на телевещание. «Появились новые политические силы, получили безумную поддержку жителей страны. И сегодня, я так думаю, появится новая ниша востребованных людей, которые смогут создать новую политическую силу, и им будет нужен информационный проект», – сказал он.

Бизнесмен отказался раскрывать детали, но заверил, что подробности станут известны в сентябре, перед местными выборами в Украине.

«Смотрящий» от Кононенко не отказался от идеи перезапуска телеканала TViКак сообщала ранее «Телекритика», Кропачев осенью прошлого года готовился к перезапуску телеканала ТВі за деньги с «угольных схем». У телеканала было две лицензии на телевещание – спутниковая и общенациональная цифровая. Генпродюсером телеканала был назначен Дмитрий Носиков – экс-генпродюсер NewsOne, советник министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, политконсультант Игоря Кононенко. ТВі видоизменил название на TVi, он должен был стать аполитичным каналом для женской аудитории со слоганом «TVi: справжні історії», хотя в его программной концепции в лицензии указано информационное вещание. Весной Дмитрий Носиков заявил о том, что покидает телеканал вместе со своей командой. Полноценного вещания канал тогда так и не запустил.

TVi связан с тремя юридическими лицами, которые летом – осенью 2018-го сменили свои названия: на ООО «Инфо 24» записана спутниковая лицензия (теперь это ООО «Тві.сат»); ООО «ТРК “Погода ТБ”» владело общенациональной цифровой лицензией Business (сменило название на ООО «Тві.Т2»); ООО «ТВі.ЮА» (ранее называлось «ТРК “Прайм ТВ”»), на которое записаны сайт вещателя и 5 торговых марок ТВі в разных интерпретациях. В июле 2018-го Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении цифровой лицензии «ТРК “Погода ТБ”» по истечению 7-летнего срока ее действия, после чего компания подала в суд. Официально собственником юрлиц телеканала значится польская компания Millstone and Co из Кракова. Летом 2018 года их собственником стал Михаил Жерновой с донецкой регистрацией, в октябре владельцем стал поляк Роберт Квятковский из Кракова.

Виталия Кропачева с 2016 года называли «смотрящим» за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко. В интервью Bihus.Info он опровергает связь с Кононенко. Официально Кропачев владеет обогатительными фабриками, компанией «Краснолиманская», добывающей уголь, и компанией «Сани Украина», продающей горнодобывающую технику. Креатурами Кропачева считались представители руководства ПАО «Центрэнерго», ГП «Мирноградуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Национальная угольная компания» и других. 17 июля «Экономическая правда» писала, что новым куратором энергетического сектора стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков.

Фото: ТВі

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