Шведы запустят мировой стриминговый сервис с женским футболом

Шведское агентство Spring Media, которое управляет правами на спортивный контент, совместно с компанией Red Bee планирует запустить первый в мире глобальный ОТТ-сервис, посвященный женскому футболу, под названием Wnited. Об этом говорится на сайте агентства.

Запуск сервиса запланирован на первый квартал 2020 года. Предполагается, что платформа Wnited соберет контент высокого качества, снятый несколькими камерами, среди высших лиг Европы, Азии и обеих Америк, а также матчи национальных сборных, интересные мировой аудитории. В целом, как ожидается, в 2020 году на платформе Wnited будет представлено более 300 прямых трансляций матчей, а также большое количество VOD-контента, в том числе шоу и документальные фильмы.

Контент будет доступен и на бесплатной (с монетизацией по рекламной модели), и на платной основе (по подписке). Сервис создается и будет размещен на базе OTT-платформы под управлением Red Bee. Это, как сообщается, должно обеспечить высокое качество просмотра на всех типах устройств, глобальное проникновение и возможность передачи прямых потоков с незначительной задержкой.

Отметим, в августе сообщалось, что по инициативе Футбольной ассоциации Англии (The Football Association) запустился локальный стриминговый сервис FA Player, посвященный женскому футболу. В сервисе обещали транслировать более 150 клубных матчей, а также основные моменты игр Англии и Кубка Англии среди женщин.

Напомним, в июне 2019 года УЕФА запустил стриминговый сервис UEFA.tv, предоставляющий бесплатный просмотр соревнований по футболу в режиме реального времени, а также видео по запросу.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!