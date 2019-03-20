⛔ Шесть общенациональных телеканалов не дотягивают до 90%-й квоты на украинский язык

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 20 марта обнародовал результаты собственного мониторинга выполнения языковой квоты телеканалами за октябрь – ноябрь прошлого года.

Меньше всего украинского языка среди общенациональных телеканалов в эфире «Украины», ICTV и НТН – 77%, на К1 – 79%, «Энтер-фильме» – 78,5%, «Интере» – 80%. На телеканале СТБ в среднем 86% украинского языка, на «1+1» – 88%. 100% украинского языка в эфире семи общенациональных телеканалов: «UA:Перший», «Эспрессо», «Рада», «Мега», «Эскулап», М1 и «Пиксель», еще два канала – ZIK и «Культура» – не добрали 1% до 100%.

Среди спутниковых каналов хуже всего выполняют квоту телеканалы «Возрождение» (34%) и «Терра» (67%). В случае роста квоты с 75% до 90% в зону риска попадут три телеканала – «36,6» (86%), «112 Украина» (86%) и «Громадське» (89%). 100% украинского языка зафиксировано в эфире девяти спутниковых телеканалов – NewsOne, «Футбол 1», «Футбол 2», Music Box UA, Bolt, «Караван ТВ», «Натали», «Ольвия» и «4-й канал», еще два канала приближаются к 100% – «Киев» (99,5%) и «Горизонт» (99%).

Наилучшую динамику выполнения квоты по сравнению с предыдущей волной мониторинга показали телеканалы «Интер» (+43 п. п.), «Индиго» (55 п. п.), «Эскулап» (+51 п. п.), а также «Дача» (+77 п. п.), «Трофей» (+70 п. п.), «Наука» (45 п. п.), «Горизонт» (+26 п. п.).

Среди местных вещателей квоты выполняют во всех регионах. Самые низкие показатели в Одесской (83%) и Луганской областях (89%). В шести областях доля украинского языка составляет 100% (Волынская, Ровенская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Ивано-Франковская).

По данным мониторинга, средняя доля украинского языка на общенациональных телеканалах составляет 95%, на спутниковых – 92%, на региональных – 97%, на местных – 95%. Отдельно в Нацсовете отмечают, что абсолютно все без исключения телеканалы транслируют новости на украинском языке, на региональных и местных доля новостей на украинском составляет 99%.

Очередная волна мониторинга прошла с октября 2018 по февраль 2019 года. В мониторинг попали 27 общенациональных, 26 спутниковых и 138 региональных и местных телеканалов. Нацсовет обнародует предварительные данные за октябрь и ноябрь 2018 года. Данные по февраль включительно регулятор планирует представить в июле-августе. Причиной длительной обработки данных Нацсовет называет большой объем информации.

Напомним, сегодня квота на украинский язык в средненедельном объеме в слотах 07:00–18:00 и 18:00–22:00 должна составлять не менее 75% в эфире общенациональных, спутниковых, кабельных и региональных телеканалов, не менее 60% – в эфире местных. За нарушение норм Нацсовет применяет штраф в размере 5% лицензионного сбора. Всего за время действия языковой квоты Нацсовет оштрафовал семь телеканалов на общую сумму 117 тыс. гривен: шесть спутниковых (Bolt, «Дача», «Эпоха», «Наука», «Терра» и «Возрождение») и один местный СТС из Сумской области.

Как писала «Телекритика», Комитет Верховной рады по вопросам культуры и духовности предлагает поднять квоту на украинский язык на телевидении с нынешних 75% до 90%. Соответствующая норма прописана в законопроекте №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом парламентом 4 октября в первом чтении. Последние недели документ проходит второе чтение – депутаты рассмотрели свыше 650 поправок из около 2 тыс. поданных.

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