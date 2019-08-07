Шеф-редактором ekonomika+ стала экс-редактор Forbes Woman

Дария Исакова более 13 лет работает в деловой журналистике. Была обозревателем финансово-экономического еженедельника «ИнвестГазета», который издательство «Экономика» (предшественник компании ekonomika+) выпускало с 1995 по 2015 год; с конца 2010-го – работала в Forbes, где в 2013-2015 гг. возглавляла редакции подразделений Forbes Woman и Forbes Life. В 2015 году основала ежемесячный журнал об агробизнесе Landlord; в мае 2018-го – стала одним из основателей делового журнала Leadership Journey.

Параллельно с этим Дария работала советником по инвестициям в швейцарской финансовой компании Blackshield Capital Management, а позднее занимала должность партнера консалтинговой компании в области управления персоналом Jansen Capital Management.

«Моя задача в ekonomika+ — сформировать сильный редакционный состав и вывести ивенты компании на качественно новый уровень», — отметила Дария Исакова.

Напомним, в начале февраля 2019 года ekonomika+ обзавелась новым собственником: у гендиректора Ирины Рубис холдинг выкупил днепровский предприниматель с российским гражданством Константин Паршин, основатель холдинга «Приднепровская аграрная группа». После этого ekonomika+ возглавил Илья Чудновский, бывший гендиректор издательского дома «Капитал», которого связывали с экс-вице-премьером времен Виктора Януковича Сергеем Арбузовым.

11 февраля стало известно, что издание delo.ua покинули главред Дарья Куренкова, ее заместитель Сергей Чепинский и ряд журналистов ekonomika+. В холдинге прокомментировали увольнение журналистов их «нежеланием меняться и экспериментировать». В марте сообщалось, что шеф-редактором ekonomika+ и главным редактором направления «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» стала Елена Мошенец, а главным редактором портала delo.ua – Вячеслав Мироненко.

Отметим, в актив ekonomika+ входят: издания Delo.ua, Топ100. Рейтинги крупнейших, MMR, WOMO, zza!, а также крупнейшие деловые мероприятия компании — Business Wisdom Summit и GET Business Festival.

Фото: ekonomika+