⚡ В ekonomika+ нашли замену уволенным редакторам
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⚡ В ekonomika+ нашли замену уволенным редакторам

от Telekritika
От Telekritika 23
Главная Новости ⚡ В ekonomika+ нашли замену уволенным редакторам

Шеф-редактором ekonomika+ и главным редактором направления «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» стала Елена Мошенец, а главным редактором портала delo.ua – Вячеслав Мироненко.

В издательстве отмечают, что редакторы имеют «многолетний опыт работы в медиабизнесе», «длительное время» они работали в ekonomika+ (ранее издательство «Экономика»), а также изданиях «Бизнес», «Капитал», «Капитал 500».

Елена Мошенец имеет экономическое и юридическое образование, окончила Цифровую школу журналистики, является победителем конкурса PRESSZVANIE, более 10 лет работает в медиапроектах: в 2006–2013 годах работала журналистом и редактором делового издания «Инвестгазета», в 2013–2014 – заместителем главного редактора и руководителем специальных проектов газеты «Капитал», в 2016–2018 – заместителем главного редактора и руководителем специальных проектов журнала «Бизнес».

«Сегодня в ekonomika+ работает одна из самых креативных и эффективных команд на рынке, которая развивает лучший портфель медиаактивов. Наша общая задача – сохранив ценности ekonomika+, усилить контентную составляющую проектов и нарастить капитализацию медиахолдинга. Дальше будет еще креативнее, интереснее и эффективнее», – отметила Елена Мошенец.

⚡ В ekonomika+ нашли замену уволенным редакторам

«Я рад вернуться в издательство, в котором учился и получал неоценимый опыт деловой журналистики. Нынешний этап – это возможность привнести новые дополнительные форматы, адаптированные к вызовам сегодняшнего дня. Цель для нас остается прежней – быть на рынке деловых медиа платформой №1», – комментирует Вячеслав Мироненко.

⚡ В ekonomika+ нашли замену уволенным редакторам

В релизе отмечается, что в центре внимания ekonomika+ «остается предприниматель с его потребностями, запросами и вызовами».

Напомним, в начале феврале 2019 года ekonomika+ (входят delo.ua, mmr.ua, womo.ua) обзавелся новым собственником – холдинг выкупил у гендиректора Ирины Рубис днепровский предприниматель Константин Паршин, основатель холдинга «Приднепровская аграрная группа», сооснователь общественной платформы «Хартия будущего», руководитель международного проекта «Центр подготовки PATRIOT», участник группы по реформированию и подготовке Нацгвардии. После этого ekonomika+ возглавил Илья Чудновский, бывший гендиректор издательского дома «Капитал», который связывали с экс-вице-премьером времен Виктора Януковича Сергеем Арбузовым. Известно, что Константин Паршин является гражданином РФ и бывшим сотрудником спецслужб.

О дальнейшей судьбе Ирины Рубис в холдинге не сообщалось. 11 февраля стало известно, что издание delo.ua покинули главред Дарья Куренкова, ее заместитель Сергей Чепинский и ряд журналистов ekonomika+. В холдинге прокомментировали увольнение журналистов их «нежеланием меняться и экспериментировать».

Фото: ekonomika+

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