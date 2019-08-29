Сестра Олега Сенцова подтвердила, что он в Москве

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в Ямало-Ненецком округе, этапирован в Москву. Эту информацию «Телекритике» подтвердила его сестра Наталья Каплан: «Он в Москве, в Лефортово».

Она также сообщила, что не связывалась с ним лично и не знает, будет ли Сенцов доставлен в Украину в ближайшее время.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Сенцов доставлен из колонии Лабытнанги в Бутырскую тюрьму. Сообщения появились на фоне переговоров по обмену заключенными, который должен произойти между Украиной и Россией.

Адвокат заключенного Дмитрий Динзе заявил на своей странице в Facebook, что ничего не знает об этапировании. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что спецэтап мог перевезти его авиацией из Лабытнанги в течение дня.

Напомним, Олега Сенцова обвиняют в подготовке террористического акта в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Ранее «Телекритика» сообщала, что в январе 2019 года ЕСПЧ одобрил жалобу Сенцова и Кольченко.

Фото: bbc.com