Сестра Олега Сенцова подтвердила, что он в Москве

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в Ямало-Ненецком округе, этапирован в Москву. Эту информацию «Телекритике» подтвердила его сестра Наталья Каплан: «Он в Москве, в Лефортово».
Она также сообщила, что не связывалась с ним лично и не знает, будет ли Сенцов доставлен в Украину в ближайшее время.
Ранее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Сенцов доставлен из колонии Лабытнанги в Бутырскую тюрьму. Сообщения появились на фоне переговоров по обмену заключенными, который должен произойти между Украиной и Россией.