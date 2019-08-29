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Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена – СМИ

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Кино Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена – СМИ

Украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний срок в Ямало-Ненецком округе, этапирован в Москву. Об этом сообщили российские СМИ.

Сенцов доставлен из колонии в Бутырскую тюрьму. Подобные сообщения появились на фоне переговоров по обмену заключенными, который должен произойти между Украиной и Россией. Об этом сообщают со ссылкой на свои источники агентства «Интерфакс» и ТАСС. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Baza, ссылаясь на источник в колонии в Лабытнанги.

Официальных комментариев на данный момент нет. Адвокат заключенного Дмитрий Динзе заявил на своей странице в Facebook, что ничего не знает об этапировании. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что спецэтап мог перевезти его авиацией из Лабытнанги в течение дня.

«Телекритика» обратилась за комментариями к сестре Сенцова Натальи Каплан и адвокату политзаключенного Дмитрию Динзе.

Напомним, Олега Сенцова обвиняют в подготовке террористического акта в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее «Телекритика» сообщала, что в январе 2019 года ЕСПЧ одобрил жалобу Сенцова и Кольченко.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

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