Сервис Disney+ уже собрал больше 28 млн подписчиков

Количество подписчиков начавшего работу в ноябре 2019 года видеосервиса Disney+ к концу прошлого года достигло 26,5 млн. По данным на 3 февраля 2020 года их число увеличилось до 28,6 млн, заявил генеральный директор Walt Disney Company Боб Игер во время телеконференции с инвесторами, пишет Engadget.

По словам Игера, около 20% этих подписчиков появились благодаря партнерству Disney+ c оператором Verizon. В рамках совместной акции абоненты получали бесплатную годовую подписку на видеосервис, если подключались к одному из тарифных планов оператора.

Глава корпорации Disney также уверен, что рост числа подписчиков связан с рядом факторов, один из которых — популярность малыша Йоды, персонажа оригинального сериала Disney+ «Мандалорец». Игер также подчеркнул, что не только малыш Йода привлекал зрителей и стимулировал их оформлять подписку после бесплатного пробного периода. «Около 65% людей, которые посмотрели «Мандалорца», также посмотрели 10 других тайтлов (из библиотеки сервиса)», — сказал Боб Игер.

Еще одной причиной быстрого роста абонентской базы глава Disney назвал стоимость подписки, которая в США равняется $7 (стоимость тарифа Standart онлайн-кинотеатра Netflix составляет $12).

Представитель Disney во время телеконференции с инвесторами также рассказал, что сейчас абонентская база стримингового сервиса ESPN+, который специализируется на спортивном контенте, насчитывает 6,6 млн подписчиков. А за последние три месяца их количество увеличилось на 3,5 млн. Также стало известно количество абонентов Hulu — стриминговый сервис всего собрал 30 млн подписчиков, 3,2 млн из которых подписались на услуги live TV.

Также в разговоре с инвесторами Айгер уточнил, что второй сезон «Мандалорца» дебютирует в октябре, «Сокол и Зимний солдат» — в августе, а «ВандаВижн» — в декабре. В ближайшее время Disney+ запустится в Индии с помощью сервиса HotStar.

Отметим, озвученные абонентские базы Disney+ и Hulu все еще отстают от 61 млн платных подписчиков сервиса Netflix в США (167 млн во всем мире).

Фото: pixabay

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