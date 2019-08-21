Сериалы, докудрамы, Шустер и Кот. Канал «Украина» рассказал о премьерах нового сезона

Телеканал «Украина» готовит на осень ряд премьер информационных и социально-публицистических проектов, множество драм. Новый сезон на канале стартует 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

24 августа состоится премьера мелодрамы «Чужая» производства «Арманда Филмз». В 20:00 пройдет концерт «З Днем народження, Україно!» с участием украинских артистов. Ко Дню независимости новости «Сегодня» подготовили специальный спецпроект «Формула Независимости».

25 августа в 19:00 в эфире канала стартуют «Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою». «Новый сезон аналитического еженедельника будет информировать зрителей о новых темах, важных событиях из жизни страны и мира, предоставлять авторскую аналитику и экспертные заключения, а для лучшего восприятия – содержать современную визуализацию», – отмечает телеканал.

С 27 августа эстафету премьер продолжит документальный проект «История одного преступления». Темой первого выпуска станет реконструкция жуткого преступления, которое посеяло панику не только среди известных и богатых, но и среди простых киевлян больше десяти лет назад. Докудрама будет выходить в дневной сетке понедельника – четверга в 16:00. Зрители смогут увидеть реконструкции реальных преступлений, которые много лет хранились в архивах МВД под грифом «Совершенно секретно» и при расследовании которых правоохранители подвергались смертельной опасности, обещает руководитель проекта Оксана Струтинская. Истории преступлений зрителям помогут рассказать ведущая Александра Соколовская и эксперты проекта, сотрудники МВД Украины, которые непосредственно участвовали в резонансных расследованиях – Валерий Кур, Владимир Полищук и Руслан Сушко.

В сентябре линейку социально-публицистических проектов канала пополнит анонсированная ранее премьера политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Проект появится в эфире 6 сентября и будет выходить каждую пятницу в прайм-тайме в 21:00.

7 сентября в 20:30 стартует новый сезон программы «Главная тема» с ведущей Еленой Кот. Проект теперь будет выходить по субботам. «В студии проекта и в дальнейшем будут обсуждаться актуальные темы, которые больше всего волнуют украинцев. Ведущая Елена Кот будет держать в фокусе все аспекты проблемы и требовать от гостей студии – чиновников и политиков – ответы на неудобные вопросы», – говорится в сообщении.

2 сентября в 18:00 начнет сезон кинопремьер приключенческий сериал «Почта» (40 серий) совместного производства студии FILM.UA и канала. Режиссер-постановщик – Александр Пархоменко, оператор-постановщик – Владимир Остапец, креативный продюсер – Юлия Мищенко, продюсеры: Ирина Костюк, Анна Елисеева, Елена Канишевская и Сергей Демидов. По сюжету, главная героиня Елена пережила тяжелый развод и устроилась работать на почту. «Криминальные истории, приключения и любовь бушуют в отделении. Экспедитора Елену сыграла актриса театра и кино Елена Михайличенко, а ее мужественного коллегу Андрея Долгополого – актер Артем Позняк», – отмечают в анонсе.

9 сентября в 21:00 стартует мелодрама «Капитанша» производства «Фильмстрим». «Во втором сезоне любимого сериала зрители смогут наблюдать за развитием любви супругов Александры и Леонида и новыми вызовами и испытаниями, которые для них подготовила судьба», – сообщает канал.

В дневном показе канала выйдет продолжение медицинской драмы «Дежурный врач» (производство FILM.UA). «Зрители увидят новые истории из жизни врачей скорой помощи, которые не просто спасают жизни десяткам пациентов, но и помогают им принять судьбоносные решения. В новом сезоне сериала появятся новые герои – пара дежурных врачей, обновление произойдет и среди младшего персонала больницы», – обещает вещатель.

Новые кинопремьеры канал «Украина» подготовил и для кинопоказа выходного дня. Так, в октябре зрители увидят драмы «Часы с кукушкой» (производство FILM.UA) и «Опекун» (производство «Фильмстрим» и «Vileton Films»).

В сентябре на канале выйдет обновленный сезон развлекательного проекта о жизни звезд шоу-бизнеса «Зірковий шлях». В октябре дневной офф-прайм канала пополнится новым сезоном кулинарного шоу «Свекруха чи невістка», ведущим которого остается Григорий Герман.

Также в октябре стартуют новые сезоны проектов собственного производства: популярного скриптед-реалити «Реальная мистика» и детективного сериала журналистских расследований «Агенты справедливости».

Традиционно осенью канал «Украина» покажет трансляцию футбольных матчей национальной сборной, таких как: Литва – Украина (7 сентября), Украина – Литва (11 октября), Украина – Португалия (14 октября), Сербия – Украина (17 ноября).

Напомним, ранее осенний сезон презентовал «Новый канал»: он стартует на канале 26 августа, в эфире выйдет 16 проектов.

Фото: канал «Украина»