⛔ Сериал «Слуга народа» заблокирован в России

С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube украинский сериал «Слуга народа», где главную роль исполнил президент Владимир Зеленский. Это сделано по просьбе правообладателя, сообщают российские СМИ.

Раньше весь сериал был доступен на YouTube на официальном канале студии «Квартал 95». Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

В «Квартале 95» рассказали российским «Ведомостям», что блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян. Причины блокировки не сообщаются.

Напомним, у комедийного сериала «Слуга народа» 24 серии, разбитые на три сезона. Картина рассказывает о том, как президентом Украины волей случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский. Сериал был продан в Эстонию и Казахстан, а потом мировому онлайн-кинотеатру Netflix; тот показывает «Слугу народа» с субтитрами и собирается сделать дубляж на английском. Формат сериала был продан в США компании Fox. В РФ сериал не был продан.

Как сообщалось ранее, Василий Голобородько мог быть не президентом, а мэром.

Фото: «Квартал 95»