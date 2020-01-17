Сериал «Кольцо с рубином» производства МГУ покажут во Вьетнаме

17 января 2020 года пресс-служба «Медиа Группы Украина» сообщила, что GoQuest Media Ventures и вьетнамский вещатель THVL заключили сделку на эксклюзивный показ сериала «Кольцо с рубином» производства МГУ.

«Мы рады заключить первую сделку на показ сериала в Юго-Восточной Азии. Благодаря сильному сюжету и растущему интересу к иностранным шоу, «Кольцо с рубином» пользуется большим успехом», — прокомментировал Джимми Джордж, вице-президент GoQuest Media по закупкам и продажам.

«Удивительно, как украинский телесериал, созданный по корейскому формату, возвращается в родной регион, но уже в новом обличии. Надеемся, зрители останутся довольны», — добавила Ирина Черняк, директор департамента по продажам контента «Медиа Группы Украина».

Отметим, что THVL является ведущим вещателем региона Дельты Меконга, самого крупного региона Вьетнама, расположенного на юго-западе страны.

Напомним: ранее стало известно, что МГУ продала права на сериал «Кольцо с рубином» ближневосточному дистрибьютору.

Фото: «Медиа Группа Украина»

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