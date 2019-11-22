МГУ продала права на сериал «Кольцо с рубином» ближневосточному дистрибьютору

Согласно условиям сделки, заключенной независимым дистрибьютором контента GoQuest Media Ventures с ближневосточным дистрибьютором Tanweer Group, последний приобрел телевизионные права на сериал «Медиа Группы Украина» «Кольцо с рубином» для показа в регионе МENA (Middle East & North Africa — ред.). Многосерийный фильм будет транслироваться на арабском канале FOX Rewayat, сообщает пресс-служба группы.

«Эта сделка стала прорывом для нас, поскольку в последнее время наблюдается подъем популярности драм из Центральной и Восточной Европы. Регион МENA открывает множество возможностей, и мы хотим донести этот прекрасный сериал как можно большему количеству зрителей во всем мире», — прокомментировал сделку, вице-президент GoQuest Media по закупкам и продажам Джимми Джордж.

«MENA – новая территория для нашего контента, и мы очень надеемся, что наш сериал понравиться зрителям этого региона», — отметила Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина».

Произведенный «Медиа Группой Украина» (на основе формата KBS), сериал «Кольцо с рубином» рассказывает историю отношений сестер – Анны и Яны. По сюжету, героини попадают в аварию, в результате которой их лица сильно травмировались и отличить одну от другой невозможно. В момент аварии на пальце Яны было рубиновое кольцо Анны, из-за чего ее принимают за сестру. Придя в себя, Яна решает воспользоваться путаницей и лжет, чтобы получить все, что имела сестра.

Фото: «Медиа Группа Украина»

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