Сергей Шефир анонсировал создание проукраинского телеканала

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир анонсировал создание командой президента информационно-развлекательного телеканала для украинской аудитории как в Украине, так и в ближнем зарубежье. Об этом он рассказал в интервью lb.ua.

Телеканал станет спутниковым или будет вести вещание исключительно в интернете: «Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем информационно не только России, но и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя».

По формату данный телеканал будет информационно-развлекательным: «Мое мнение: сугубо новостное СМИ никогда не станет мегапопулярным. Для широких масс нужно делать развлекательно-информационный канал, где будут присутствовать и новости, и сериалы, и развлекательные программы. Мы мечтаем о таком формате».

Почему это не может быть телеканал в составе Общественной компании, интервьюеры не поинтересовалась. Также в интервью не упоминается телеканал иновещания UATV, который подчиняется Мининформполитики – ведомству, которое у президента планируют ликвидировать.

Также Сергей Шефир поделился идеей создать закон, запрещающий быть собственником медиа тем, у кого есть бизнес в РФ: «Есть идея разработать законопроект о том, что медиаресурс не имеет права покупать человек, ведущий бизнес в России. Или близкий к собственнику человек. Я же не правовед, чтобы правильно выразить эту мысль, но вот ограничить это точно надо. Были бы у нас средства, мы бы сами купили телеканал “Интер”!»

После госработы Шефир планирует вернуться к работе кинопродюсера в «Квартал 95» и надеется, что президент ему составит компанию: «Я считаю дни, когда вернусь к работе в «Квартале». Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта – получить «Оскар». Владимир Александрович уже давно – не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который передвигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства – вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино».

Напомним, советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев анонсировал намерение команды президента ликвидировать Министерство информационной политики и объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Фото: «Квартал 95»