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Сергей Иванов уходит с «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 4438
Главная Новости Сергей Иванов уходит с «1+1»

Телеканал сообщает, что с завтрашнего дня прекращает сотрудничество с телеведущим «Права на владу».

Сергей Иванов уходит с телеканала «1+1».  Об этом сообщила пресс-служба канала. Журналист и блогер с октября 2016 года работал на «1+1», где вместе с Натальей Мосейчук вел программу «Право на владу». В прошлый четверг вышел последний в этом сезоне выпуск ток-шоу, и в настоящее время команда работает над новым форматом проекта.

Соведущая и руководитель программы Наталья Мосейчук рассказала про работу с Сергеем Ивановым и будущее проекта: «С Сергеем было легко работать, бесстрашно идти навстречу новым вызовам, преодолевать тяжелые моменты. Он всегда был моей личной поддержкой, по Сергею я сверяла свое мнение про события и людей. Впереди у программы новый сезон, ток-шоу несколько изменится. Неизменной останется наша работа для зрителя, который должен поверить в свою способность менять страну».

В своем сообщении телеканал «1+1» поблагодарил Сергея Иванова за его работу, вклад в развитие проекта и пожелал ему дальнейших успехов.

Фото: ТСН

 

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