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СEO Hulu Рэнди Фрир покидает свой пост

от Telekritika
От Telekritika 767
Главная Диджитал СEO Hulu Рэнди Фрир покидает свой пост

Теперь в Hulu будут работать под руководством Кевина Майера.

Рэнди Фрир уходит с поста генерального директора Hulu, поскольку Disney пытается консолидировать свой бизнес, ориентированный на потребителей, под руководством собственных управленцев, пишет The Verge.

Частью решения о включении бизнеса Hulu в подразделение по работе с клиентами компании Disney является стремление к росту за пределами США.

Disney планирует развивать Hulu на различных международных территориях наряду с другим стримингом компании – Disney+. Интеграция предполагает, что руководители Hulu теперь будут отчитываться перед руководителями Disney. Теперь все в Hulu будут работать под руководством Кевина Майера, который возглавляет подразделение Disney, включающее Disney+, ESPN+ и Hulu.

Издание пишет, что отставка Фрира была ожидаемой. Подразделение Disney по прямой связи с потребителями централизовано, что дает руководителям подразделения больше контроля над стриминговым бизнесом. Включение Hulu в этот отдел стало неизбежным после того, как Disney полностью приобрел этот сервис в мае 2019 года, купив последнюю долю Comcast.

Напомним, ранее Metro-Goldwyn-Mayer провела предварительные переговоры с рядом компаний, включая Apple и Netflix, чтобы продать права на фильмы, созданные студией.

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