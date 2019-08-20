СБУ расследует уголовное дело в отношении «112 Украина»

За новым уголовным производством в отношении «112 Украина» стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель – якобы получить контроль над каналом и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом пишет theБабель со ссылкой на источники.

В августе СБУ на основе заявления бывшего официального владельца телеканала Андрея Подщипкова возбудила уголовное производство в отношении «112-го» по статье 206 Уголовного кодекса – противодействие законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник издания в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не входит в подследственность СБУ.

Андрей Подщипков на момент публикации не ответил. И. о. главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, сославшись на тайну следствия. Юрий Луценко на вопрос theБабеля сказал: «Моя позиция – арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное – неприемлемо для демократии. Этот принцип я исповедовал по отношению к “1+1”, так же действую и здесь».

Два источника theБабеля в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова, и за новым уголовным производством в отношении «112» стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Получить ответ Богдана по этому поводу theБабелю не удалось: он не прочитал отправленные ему вопросы. «Его цель – якобы получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука. И хотя отношения у Богдана с Бакановым напряженные, в этом случае СБУ с ОП работают синхронно», – отмечает издание.

Санкцию на арест имущества «112-го» может дать уже новый генпрокурор: самый вероятный претендент – замглавы ОП Руслан Рябошапка, которого в команду Владимира Зеленского привел Богдан. Если будущий генпрокурор наложит арест на имущество «112 канала», Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Пока такой конкурс не объявлен, названия компаний-претендентов тоже не известны.

Напомним, в июле 2019-го, Андрей Подщипков посредством ролика на YouTube обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным собственником канала, заявил о его «рейдерском захвате» и призвал привлечь к уголовной ответственности ряд лиц, связанных с каналом и предыдущей властью. Андрей Подщипков вместе с Виктором Зубрицким, который был назван креативным продюсером, утверждали, что власти Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно на них давили в связи с сотрудничеством с окружением Виктора Януковича – экс-министром МВД Виталием Захарченко. В начале 2016-го Подщипков выехал из Украины, в сентябре 2016 года он просил политубежища в Брюсселе, но так его и не получил. Виктор Зубрицкий в июле 2019-го уверял, что владелец телеканала – это он, Подщипков никогда им не был, заявление о рейдерстве он сделал якобы под давлением. Также Виктор Зубрицкий рассказал theБабелю, что пока Подщипков жил в Брюсселе, он платил ему зарплату – 20 тысяч долларов в месяц.

В декабре 2018 года владельцем «112 Украины» стал член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак. Телеканал обошелся ему в 73 млн гривен, он купил его у гражданина Германии Эдуарда Катца, который, по данным «Радио Свобода», занимался продажей подержанных автомобилей.

Фото: 112