Андрей Подщипков назвал себя действующим владельцем «112-го»

Бывший топ-менеджер телеканала «112 Украина» Андрей Подщипков записал видеообращение, адресованное президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя собственником телеканала и попросил защиту. Это же видео он попросил считать заявлением в правоохранительные органы о совершении преступления предыдущей властью. Запись была обнародована на YouTube-канале Андрея Подщипкова 16 июля.

В декабре 2018 года владельцем «112 Украины» стал член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и давний политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак. Телеканал обошелся ему в 73 млн гривен, он покупал его у гражданина Герамнии Эдуарда Катца, который, по данным «Радио Свобода», занимался продажей пользованых автомобилей.

При этом Андрей Подщипков заявил, что он является конечным бенефициаром и собственником «112 Украины» в одном лице с начала основания телеканала и до настоящего времени. «По моему мнению, на канале была осуществлена незаконная смена собственника, другими словами — рейдерский захват. Ваш предшественник, по политическим мотивам и с целью удержания власти и влияния на граждан Украины, организовал преследование меня через призму угроз, а также искусственно открытых и сфальсифицированных уголовных дел, добиваясь от меня согласия на продажу телеканала, рыночная стоимость которого в настоящее время составляет более 30 млн долларов», — обратился к президенту Андрей Подщипков.

Он обвинил в захвате канала «членов преступной организации, действующих по предварительному сговору», состоящую из Петра Порошенко и «его доверенных лиц»: Егора Бенкендорфа, Александра Онищенко и Макара Пасенюка, руководителей правоохранительных органов, Государственной фискальной службы, юристов, нотариусов, членов Нацсовета по ТВ и радио, а также лиц, участвовавших в перерегистрации канала, — гражданина Германии Эдуарда Катца и Тараса Козака.

В связи с этим Андрей Подщипков попросил личного вмешательства Владимира Зеленского как гаранта Конституции принять законные меры по защите имущественных прав и его права на свободу слова. В частности, он призвал наложить арест на счета и имущество телеканала, а также предоставить государственную охрану.

Приметно, что до весны 2014-го Андрей Подщипков владел только 0,01% одного из юрлиц телеканала, остальной долей владела его сестра Ольга Зубрицкая, жена основателя «112 Украины» Виктора Зубрицкого (креативный продюсер телеканала). Последний на прошлой недели дал два интервью – «Стране.юа» и «Детектору меди», в которых назвал себя экс-владельцем телеканала и заверял, что Подщипков никогда им не владел. Также он предупредил о «возможном рейдерском захвате», в котором может быть задействован Подщипков в интересах некого влиятельного в Украине человека.

Андрей Подщипков ныне является кандидатом в народные депутаты по 223 округу (Шевченковский район Киева). Он баллотируется в Раду как самовидвиженец. В краткой биографии на сайте ЦВК говорится, что он – житель села Новоселовка Полтавской области и является директором некого канала «112ТВ Європа». Также указано, что он 5 последних лет жил в Украине. Хотя в 2017-м он сообщал, что находится заграницей и просит политического убежища в Бельгии.

До Евромайдана Подщипков был советником председателя правления банка «Рыночные технологии» (ликвидирован Нацбанком), который связывали с экс-министром МВД Виталием Захарченко, истинным владельцем телеканала. Виктора Зубрицкого министр МВД Арсен Аваков называл медиакоординатором Виталия Захарченко. Зубрицкий летом 2014 года, после заведение МВД дела на него, ушел с канала и покинул страну. В 20016-м в СМИ сообщалось о разводе Зубрицкого.

Ниже основные тезы видеообращения Андрея Подщипкова:

«Я являюсь конечным бенефициаром и собственником телеканала «112» в одном лице, с начала основания и до настоящего времени. Заявляю — на канале была осуществлена незаконная смена собственника, другими словами рейдерский захват.

Предыдущая власть, по политическим мотивам, организовала преследование меня через призму угроз, а также открытых и сфальсифицированных уголовных дел, добиваясь от меня согласия на продажу телеканала.

Толчком для таких незаконных действий послужил мой отказ от выполнения функций, направленных на анти-пиар и дискредитацию оппонентов власти.

На данный момент редакционная политика телеканала, по моему мнению, находиться под жестким контролем лиц, которые преступным путем завладели моим имуществом, в условиях фильтрации материалов и цензуры контента.

Прошу привлечь к уголовной ответственности группу лиц, по моему мнению, действующих в составе преступной организации по предварительному сговору с первыми лицами государства 2015-2019 годов, народными депутатами, руководителями и сотрудниками правоохранительных органов, фискальной службы, сотрудниками Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины, нотариусами и государственными регистраторами, при непосредственном участии: бывшего сотрудника телеканала Зубрицкого Виктора Васильевича, руководителей юридической компании Нарановича Александра Борисовича и Сметаны Василия Васильевича, сотрудников данной компании Ковальчука Андрея Олеговича, Егорычева Павла Геннадиевича, Ивановой Евгении Сергеевны, Мазурака Виталия Александровича, а также доверенных лиц бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича — Бенкендорфа Егора Андреевича, Онищенко Александра Романовича, Пасенюка Макара Юрьевича, а так же лиц участвовавших в последующей перерегистрации юридических лиц: гражданина Германии Катца Эдуарда, народного депутата Украины Козака Тараса Романовича, чьи действия были направлены на завладение моим имуществом, что повлекло тяжкие последствия в виде материального и морального ущерба мне, а также использования независимого телеканала в своих целях, посредством давления на журналистов и создания необходимого контента новостного канала».

Фото: 112.юа