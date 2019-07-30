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Сайты с кнопкой Like от Facebook собирают данные пользователей

от Telekritika
От Telekritika 815
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Сайты с Facebook-кнопкой Like обязали предупреждать пользователей про сбор информации о них. Такое решение принял Суд Евросоюза.

Сайты, на которых есть кнопка Like от Facebook, несут ответственность за сбор личных данных пользователей наравне з этой соцсетью. Суд Евросоюза вынес соответствующее постановление в понедельник, 29 июля, сообщает УНН.

Согласно решению, такие сайты обязаны предупреждать посетителей о том, что их данные передают сотрудникам Facebook, и объяснять, с какой целью это делается. При этом за дальнейшую обработку данных отвечает только соцсеть, у сайтов нет права влиять на этот процесс, сообщается в документе. В то же время суд отмечает, что, размещая кнопку Like, сайт стремится оптимизировать свою рекламу и получить экономическую выгоду.

Прецедентом стал случай с интернет-магазином Fashion ID, который Общество по защите прав потребителей обвинило в сборе данных пользователей без их согласия. В постановлении Суда ЄС говорится, что Fashion ID иcпользовал на своем сайте кнопку Facebook Like, что приводит к тому, что данные посетителя, который открывает страницу магазина, отправляются сотрудникам офиса Facebook в Ирландии.

«Очевидно, что эта передача происходит без ведома самого пользователя и независимо от того, зарегистрирован ли он в соцсети», – сообщается в документе.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе, куда подали иск против Fashion ID, в свою очередь обратился в Суд ЕС с просьбой объяснить применение законов ЕС о защите личных данных.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что приложение Facebook позволяло тысячам детей общаться с незнакомцами.

Фото: Facebook

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