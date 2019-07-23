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Приложение Facebook позволяло тысячам детей общаться с незнакомцами

от Telekritika
От Telekritika 791
Главная Диджитал Приложение Facebook позволяло тысячам детей общаться с незнакомцами

Facebook Messenger Kids – приложение, позволяющее детям общаться только с одобренными родителями контактами. Но из-за технической ошибки дети могли присоединяться к групповым чатам с неподтвержденными пользователями.

Логика работы приложения Facebook Messenger Kids проста: дети не должны общаться в нем с пользователями, которых не одобрили их родители. Но из-за недостатков разработки защита системы дала брешь: дети могли подключаться к групповым чатам с незнакомцами, пишет The Verge.

На прошлой неделе Facebook тихо закрывал эти групповые чаты и оповещал пользователей, но не делал публичных заявлений о проблеме. В компании подтвердили, что уведомление получили тысячи пользователей. «Недавно мы сообщили некоторым родителям пользователей учетной записи Messenger Kids об обнаруженной нами технической ошибке, затрагивающей небольшое количество групповых чатов», – сказал представитель Facebook. «Мы отключили затронутые чаты и предоставили родителям дополнительные ресурсы по Messenger Kids и онлайн-безопасности». 

Ошибка возникла в результате применения уникальных разрешений Messenger Kids в групповых чатах. В стандартном чате дети один на один могут начинать беседы только с теми пользователями, которые были одобрены их родителями. Но в случае группового чата эти разрешения стали более сложными из-за участия нескольких пользователей. Кто бы ни создал группу, он может пригласить любого участника, которому разрешено общаться с ним, даже если он не был уполномочен общаться с другими детьми в группе. В результате тысячи детей остались в чатах с пользователями, неодобренными родителями, что является нарушением основного обещания Messenger Kids. Неизвестно, как долго эта ошибка присутствовала в приложении.

Messenger Kids предназначен для детей в возрасте до 13 лет, на него распространяется действие Закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA). Правозащитники уже обвинили Messenger Kids в нарушении COPPA путем сбора пользовательских данных, и этот последний случай нарушения конфиденциальности еще больше усугубил ситуацию.

Facebook не единожды попадал в скандалы, связанные с нарушением конфиденциальности пользователей. И хотя правительство США оштрафовало компанию за это на рекордную сумму $5 млрд, это решение массово раскритиковали как недостаточное, чтобы заставить Facebook принять более строгие меры по защите личных данных пользователей. 

Фото: Twitter

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