Сайт журнала Fortune в США переходит на пейволл

В феврале журнал Fortune в США вводит платный доступ на свой сайт. Журнал изменится также внешне: сайт и печатная версия будут выглядеть по-другому. На обложках журнала не будут публиковаться герои номера. Вместо этого редакция будет готовить каверы более художественного формата. И такой формат будет применяться впервые за 40 лет. Об этом пишет NY Post.

Кроме того, журнал теперь будет издаваться в количестве 10 выпусков в год вместо привычных 12. Цена экземпляра в США поднимется с $5,99 до $9,99. Платный доступ на сайт будет составлять $49 в год или $5 в месяц по digital-only подписке. Полная подписка, включая печать, обойдется $99 в год или $11 в месяц. Есть еще и премиум-подписка с доступом к видеоконференциям. Она будет стоить $199 в год или $22 в месяц.

Сегодня журнал зарабатывает около $100 млн в год. Из них около 40% — это доходы с выставок и конференций, которые проводит издание.

Отметим, год назад тайский бизнесмен Чачаван Джиарванон купил Fortune у компании Meredith за $150 млн. Fortune является главным конкурентом Forbes на рынке деловых СМИ.

Напомним, весной 2019-го сообщалось, что Condé Nast сделает в США платными все электронные версии своих изданий.

Фото: Fortune

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