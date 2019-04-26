С мужа Ольги Фреймут сняли российские санкции

Ограничительные меры были сняты 18 апреля премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в отношении Локотко и еще трех лиц с украинским гражданством. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Причины такого решения не называются, передает «Коммерсантъ».

Кроме Владимира Локотко из списка удален бывший глава Киевской горадминистрации Леонид Черновецкий, его сын Степан, а также Владимир Крылов.

Ранее уведомлялось, что у Владимира Локотко российское гражданство. Когда он стал гражданином Украины – не сообщалось. Локотко возглавляет дивизион «Производство» StarLightMedia с 1 января. С 2012 по 2018-й он был генеральным директором «Нового канала», входящего в StarLightMedia. В 2006–2012 годах работал в холдинге Виктора Пинчука EastOne, где занимался стратегическим развитием медиаактивов. До этого работал в российском медиахолдинге «Газпром медиа». Получил высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики и Московской школе экономики, также окончил Школу телевидения «Останкино». Женат на телеведущей Ольге Фреймут.

Напомним, санкционный список был введен РФ 1 ноября 2018 года. Из руководителей СМИ в него попали, в частности, генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф, генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко, президент StarLightMedia Александр Богуцкий, экс-гендиректор StarLightMedia Владимир Бородянский, гендиректор М1 и М2 Сергей Перцев и владелец StarLightMedia Виктор Пинчук.

Фото: StarLightMedia