С 1 февраля Hromadske приостанавливает спутниковое вещание

С 1 февраля 2020 года Hromadske приостанавливает спутниковое вещание. Телеканал не будет доступен пользователям SES Astra, но продолжит транслироваться через провайдеров OTT, IPTV и в кабельных сетях, сообщает пресс-служба канала.

Решение прекратить вещание телеканала на спутнике было вызвано повышением стоимости распространения спутникового сигнала, а также тем фактом, что с 20 января 2020 года медиахолдинги начали кодировку сигналов своих телеканалов. Также руководство отметило, что медиакомпания хочет сделать ставку на digital: «Приоритетом Hromadske сейчас является digital. Для эффективного использования ресурсов мы решили сосредоточиться на том, в чем мы действительно сильны, вместо того, чтобы поддерживать дорогостоящую платформу и все равно не иметь возможности конкурировать с крупными коммерческими площадками», — отмечает руководство телеканала.

Полный список доступных провайдеров можно найти, перейдя по ссылке. Эфир телеканала по-прежнему будет транслироваться на сайте и на YouTube-канале Hromadske.

Напомним, ранее стало известно, что «Громадське телебачення» возглавила Юлия Банковая.

Фото: pixabay

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