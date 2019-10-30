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Русскоязычный телеканал запустят через три месяца – Бородянский

от Telekritika
От Telekritika 401
Главная Новости Русскоязычный телеканал запустят через три месяца – Бородянский

Так как телеканал будут делать на базе иновещания, для этого не требуется законодательных изменений

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что новый государственный украинский русскоязычный канал должны запустить через три месяца. Об этом он сказал во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября, сообщает «Громадське».

«Будет мощный канал через три месяца. Концепция постоянно развивается», — сказал министр.

Кто будет руководить телеканалом – пока неизвестно. Тем не менее, Бородянский сказал,что у него есть «приблизительные руководители».

Так как телеканал будут делать на базе иновещания, для этого не требуется законодательных изменений. В законе об иновещании только говорится, что 50% контента канала должно быть на английском языке.

Также Бородянский рассказал, что Министерство планирует бороться с фейками с помощью создания отдельного контента. В частности, контент будет художественный, и с помощью него будут показывать, что на самом деле будет происходить в Украине.

Напомним, ранее  Владимир Бородянский сообщал, что в Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинскими СМИ и участие в них российского капитала.

Фото: пресс-служба Кабинета Министров Украины

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