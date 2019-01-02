Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»
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Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Новости Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»

Показ новогоднего приветствия Владимира Зеленского до полуночи, а президента Петра Порошенко после полуночи вызвал оживленную дискуссию в социальной сети Facebook.

Генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко объяснил, почему телеканал «1+1» показал поздравление президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь после 00:00. Об этом Ткаченко написал в комментариях под одним из постов в Facebook.

По его словам, показывать президентов под бой курантов – советская традиция. Также он акцентировал на том, что поздравление президента канал все же показал, но уже в новом году.

Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»

Соратники БПП и Петра Порошенко на своих Facebook-страницах трактовали смещение показа новогоднего приветствие Петра Порошенко вплоть до «неуважения государственной институции». Эту позицию поддерживали также гневные комментарии с использованием «языка ненависти». В ответ на это гендиректор «1+1 медиа» в отдельном посте предположил, что президент «разволновался», завалив его комментариями «порохоботов», потому что «на горизонте появился кто-то более умный».

Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»В дискуссию в соцсети была также вовлечена глава комитета Верховной рады по свободе слова, народный депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар, которая не увидела никаких нарушений.

Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»

Медиаюрист Тарас Шевченко отмечает, что закон о порядке освещения деятельности госорганов в СМИ не соответствует европейским стандартам и требует отмены. Что примечательно, в перечне обязательных для освещения СМИ событий, которые прописывает упомянутый закон, нет новогодних приветствий президента.

Рудимент «совка». Ткаченко ответил на смещение новогодней речи президента на «1+1»

Блогер Денис Казанский акцентирует на том, что только на постсоветском пространстве новогоднее поздравление главы государства считается «почти священным ритуалом». На Западе к этому «совсем другое отношение»: «Трамп, например, вообще выложил ролик с новогодними поздравлениями в Twitter. Видео продолжительностью только 1:53 записано днем, минимум пафоса, случайный фон, никакой новогодней атрибутики», – приводит пример блогер.

Напомним, телеканал «1+1» пустил поздравление Владимира Зеленского с объявлением о походе в президенты во время, когда традиционно на телеканалах транслируют поздравление от президента – за пару минут до полуночи. Поздравление главы государства Петра Порошенко на канале вышло после полуночи.

Фото: скриншот YouTube

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