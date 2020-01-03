Российский канал в новогоднюю ночь неуклюже осмеял Зеленского и украинцев

Российский пропагандистский канал «Россия 1» показал новогоднюю пародию на Президента Украины Владимира Зеленского и украинцев. Видео доступно на YouTube.

Перед выступлением телеведущий Андрей Малахов назвал Украину «веселым и шумным соседом». На сцену под мелодию украинской народной песни «Ти ж мене підманула» вышли комики – братья Пономаренко и Николай Бандурин. Они были одеты в украинские вышиванки и шаровары.

«Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги», – спели от имени украинцев российские комики.

Тогда на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого в РФ называют двойником Владимира Зеленского.

После этого россияне продолжили пение уже вместе с так называемым Зеленским, который на все важные вопросы отвечал словом «нет». В песне исполнители номера осмеяли Украину и президента за отсутствие реформ, низкую зарплату, наличие коррупции и тому подобное.

Приметно, среди присутствующих были украинская певица и экс-регионалка Таисия Повалий и немало российских артистов, которые поддерживают агрессивную политику Путина в отношении Украины – Стас Пьеха, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян и Елена Воробей.

Напомним, российские телеканалы скрыли дизлайки в YouTube под новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!