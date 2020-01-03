НовостиТВ

Российский канал в новогоднюю ночь неуклюже осмеял Зеленского и украинцев

от Telekritika
От Telekritika 862
Главная Новости Российский канал в новогоднюю ночь неуклюже осмеял Зеленского и украинцев

Телеведущий Андрей Малахов назвал Украину «веселым и шумным соседом».

Российский пропагандистский канал «Россия 1» показал новогоднюю пародию на Президента Украины Владимира Зеленского и украинцев. Видео доступно на YouTube.

Перед выступлением телеведущий Андрей Малахов назвал Украину «веселым и шумным соседом». На сцену под мелодию украинской народной песни «Ти ж мене підманула» вышли комики – братья Пономаренко и Николай Бандурин. Они были одеты в украинские вышиванки и шаровары.

«Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги», – спели от имени украинцев российские комики.

Тогда на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого в РФ называют двойником Владимира Зеленского.

Российский канал в новогоднюю ночь неуклюже осмеял Зеленского и украинцевПосле этого россияне продолжили пение уже вместе с так называемым Зеленским, который на все важные вопросы отвечал словом «нет». В песне исполнители номера осмеяли Украину и президента за отсутствие реформ, низкую зарплату, наличие коррупции и тому подобное.

Приметно, среди присутствующих были украинская певица и экс-регионалка Таисия Повалий и немало российских артистов, которые поддерживают агрессивную политику Путина в отношении Украины – Стас Пьеха, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян и Елена Воробей.

Напомним, российские телеканалы скрыли дизлайки в YouTube под новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Украина» приступил к работе над фильмом «Пробуждение...

04.12.2019

Телешоу плюс концерт: «1+1» снял новогоднюю «Ніч суперхітів»...

05.12.2019

«Миротворец» не закрывается: у ресурса проблемы с финансированием

11.12.2019

Журналиста NewsOne вызывают на допрос по делу Шеремета

23.12.2019

Россия сняла санкции с Бенкендорфа и других соратников...

18.12.2019

Канал «Украина» покажет новогоднюю комедию «Елка на миллион»

26.12.2019

Netflix запускает второй сезон сериала о психопате «Ты»...

16.12.2019

Телеканал Мураева пройдет проверку Нацсовета из-за трансляции пресс-конференции...

20.12.2019

Вышел первый трейлер продолжения «Чудо-женщины»

09.12.2019

Netflix назвал самые популярные фильмы, аниме и сериалы...

31.12.2019