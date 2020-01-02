Главная Новости Российские телеканалы скрыли дизлайки под поздравлением Путина
Российские телеканалы скрыли дизлайки под поздравлением Путина
НовостиТВ

Российские телеканалы скрыли дизлайки под поздравлением Путина

от Telekritika
Telekritika 372

В 2019 году произошла аналогичная ситуация

Российские телеканалы «Первый» и «Россия 24» скрыли показатели лайков и дизлайков, а также комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением Президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Медуза».  

Таким образом, авторизованные пользователи могут поставить лайк или дизлайк под видео, но количество отметок отображаться не будет. Видео «Первого канала» посмотрели более 100 тысяч человек, а у «России 24» — более 2,8 миллиона просмотров.

Ролик с поздравлением президента РФ, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна — пользователи поставили ролику 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

Напомним, в 2019 году новогоднее поздравление Путина за два часа получило 75 тысяч дизлайков и волну негативных комментариев, после чего сначала была отключена статистика и комментарии, а потом удалено само видео.

Фото: скриншот YouTube

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Расходы на рекламу в Instagram Stories выросли на...

13.12.2019

Delo.ua увеличил охват читателей в 2,5 раза в...

27.12.2019

Гуманитарный комитет Рады перенес рассмотрение кандидатов в члены...

04.12.2019

ГПУ доказала в суде виновность участницы пропагандистских сюжетов

23.12.2019

Яна Брензей стала ведущей программы «Вікна-новини» на СТБ

10.12.2019

«Громадське радіо» получило лицензию на FM-частоту в Киеве

19.12.2019

Александр Педан о новом проекте, «Эксах», Лесе Нититюк...

27.12.2019

Ведущий канала «Украина» Алексей Суханов получил украинское гражданство

18.12.2019

В кинотеатрах стартует колумбийская драма «Монос»

24.12.2019

Иван Адамчук займет пост гендиректора кинофестиваля «Молодость»

17.12.2019