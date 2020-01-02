Российские телеканалы скрыли дизлайки под поздравлением Путина

Российские телеканалы «Первый» и «Россия 24» скрыли показатели лайков и дизлайков, а также комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением Президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Медуза».

Таким образом, авторизованные пользователи могут поставить лайк или дизлайк под видео, но количество отметок отображаться не будет. Видео «Первого канала» посмотрели более 100 тысяч человек, а у «России 24» — более 2,8 миллиона просмотров.

Ролик с поздравлением президента РФ, опубликованный телеканалом НТВ, также нельзя комментировать. Однако статистика под ним доступна — пользователи поставили ролику 11 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков. Видео посмотрели более 600 тысяч человек.

Напомним, в 2019 году новогоднее поздравление Путина за два часа получило 75 тысяч дизлайков и волну негативных комментариев, после чего сначала была отключена статистика и комментарии, а потом удалено само видео.

Фото: скриншот YouTube

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