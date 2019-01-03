«Дед, вали уже на пенсию». «Первый канал» удалил новогоднее поздравление Путина из-за комментариев
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«Дед, вали уже на пенсию». «Первый канал» удалил новогоднее поздравление Путина из-за комментариев

от Telekritika
От Telekritika 153
Главная Новости «Дед, вали уже на пенсию». «Первый канал» удалил новогоднее поздравление Путина из-за комментариев

По ссылке на видео на YouTube-канале российского «Первого канала» указано, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина якобы нарушает авторские права. Вначале канал убрал возможность комментировать видео. 

Официальное видео выступления Владимира Путина, опубликованное на странице российского «Первого канала» в YouTube, всего за два часа получило 75 тысяч дислайков и волну негативных комментариев, после чего сначала была отключена статистика и комментарии, а потом удалено само видео.

По его ссылке на YouTube сейчас указано, что видео больше не доступно «из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны». Третьей стороной выступает некое Kedoo_Entertainment_Russia.

Видео с обращением Путина сейчас доступно только на YouTube-каналах государственных вещателей «Россия 1» и «Россия 24». Возможности прокомментировать видео нет, не отображается также статистика лайков.

Журналистка российского издания The Insider Russia Анастасия Кириленко на своей Facebook-странице поделилась скриншотами с негативными комментариями пользователей. Среди них, в частности, такие: «дед, вали уже на пенсию» и «вор и убийца – такой президент нам не годится».

На дизлайки к обращению Путина обратил внимание также российский оппозиционер Алексей Навальный, выложивший у себя в Twitter несколько скриншотов с негативными комментариями.

Тем временем, российское сатирическое издание «Панорама» 1 января пошутило, что якобы зрителей российского оппозиционного телеканала «Дождь» вместо президента РФ Владимира Путина с Новым годом поздравила актриса театра «Современник» Лия Ахеджакова, известная свой антипутинской риторикой. В трактовке издания актриса якобы обратилась к россиянам на фоне Кремля, призвав вспомнить все плохие поступки, совершенные ими в 2018-м и «извиниться за то, что русские».

Напомним, в декабре «Первый канал» оправдывался за постановочный сюжет об «ужасах жизни в Украине» после Евромайдана.

Фото: «Первый канал»

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