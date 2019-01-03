«Дед, вали уже на пенсию». «Первый канал» удалил новогоднее поздравление Путина из-за комментариев

Официальное видео выступления Владимира Путина, опубликованное на странице российского «Первого канала» в YouTube, всего за два часа получило 75 тысяч дислайков и волну негативных комментариев, после чего сначала была отключена статистика и комментарии, а потом удалено само видео.

По его ссылке на YouTube сейчас указано, что видео больше не доступно «из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны». Третьей стороной выступает некое Kedoo_Entertainment_Russia.

Видео с обращением Путина сейчас доступно только на YouTube-каналах государственных вещателей «Россия 1» и «Россия 24». Возможности прокомментировать видео нет, не отображается также статистика лайков.

Журналистка российского издания The Insider Russia Анастасия Кириленко на своей Facebook-странице поделилась скриншотами с негативными комментариями пользователей. Среди них, в частности, такие: «дед, вали уже на пенсию» и «вор и убийца – такой президент нам не годится».

На дизлайки к обращению Путина обратил внимание также российский оппозиционер Алексей Навальный, выложивший у себя в Twitter несколько скриншотов с негативными комментариями.

Тем временем, российское сатирическое издание «Панорама» 1 января пошутило, что якобы зрителей российского оппозиционного телеканала «Дождь» вместо президента РФ Владимира Путина с Новым годом поздравила актриса театра «Современник» Лия Ахеджакова, известная свой антипутинской риторикой. В трактовке издания актриса якобы обратилась к россиянам на фоне Кремля, призвав вспомнить все плохие поступки, совершенные ими в 2018-м и «извиниться за то, что русские».

Напомним, в декабре «Первый канал» оправдывался за постановочный сюжет об «ужасах жизни в Украине» после Евромайдана.

Фото: «Первый канал»