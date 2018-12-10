Фейк «Первого» об Украине: пропагандисты нашли козла отпущения

После того, как выяснилось, что «участника Евромайдана, украинца Кирилла Чубенко» в сюжете сыграл белорус Виталий Юрченко, на центральном телевидении РФ поспешили переложить ответственность на журналистов-фрилансеров.

«Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет нужно было срочно сдавать. Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем», – сообщается в заявлении, из которого все равно недвусмысленно следует, что хоть ролик и был постановочным, прототип героя все-таки существует и «терпит ужасы после Майдана». Теперь стрингерам – если они, конечно, существуют, – осталось лишь предъявить общественности настоящего Кирилла.

Напомним, на фейк обратил внимание российский блогер Илья Варламов, идентифицировавший в «Кирилле Чубенко» белоруса Виталия Юрченко.

Ранее сообщалось, что глянцевый журнал компании Egypt Air опубликовал фейковое интервью с актрисой Дрю Бэрримор и отказался признавать его сомнительное происхождение даже после того, как представители Бэрримор заявили, что она не общалась с представителями компании.

Фото: «Стрингер», Bold Films © 2017