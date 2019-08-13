💣 Россия угрожает YouTube за видео с акций протеста

В субботу тысячи россиян вышли на улицы, чтобы потребовать честных выборов. Это был крупнейший протест в стране с 2011 года. На следующий день Россия выдвинула требование Google прекратить распространять видео с акций протеста на YouTube. Об этом пишет The Daily Dot.

В письме государственный наблюдатель Роскомнадзор сообщает Google о YouTube-каналах, использующих push-уведомления для распространения информации о «несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях», призванных сорвать выборы. Демонстрации, на которые ссылается Роскомнадзор, были фактически разрешены и, таким образом, законны, отмечают в «Аль-Джазира».

Письмо завершает фактически ультиматум, что, если Google не предпримет необходимых действий, Россия будет расценивать это бездействие как «вмешательство в свои суверенные дела», «враждебное влияние» и препятствие выборам.

Иностранные СМИ отмечают, что в РФ усиливается недовольство в связи с отказом государства выдвигать на выборы кандидатов от оппозиции. Хотя предыдущие протесты были в основном сосредоточены на этой проблеме, сейчас Владимир Путин сталкивается с растущим негодованием общества, вызванного снижением уровня жизни. По мнению западных журналистов, невосприятие его тоталитарного правления, а также жестокость полиции по отношению к демонстрантам еще больше подогревают инакомыслие. BBC сообщает, что до 60 000 россиян приняли участие в субботней акции протеста, пятой демонстрации за месяц. Протесты транслировались в прямом эфире на YouTube. Организаторы утверждают, что некоторые ролики привлекли 50 000 зрителей.

Российское правительство все больше стремится подавлять инакомыслие и остро реагирует на любую предполагаемую попытку нарушить статус-кво. На прошлой неделе РФ обвинила США во вмешательстве в ее дела, после того как посольство США опубликовало маршрут протеста, чтобы призвать американцев держаться подальше.

В России с подозрением относятся к технологическим компаниям. Ранее правительство РФ требовало у Google удалять некоторые сайты из результатов поиска, угрожая штрафами, а также заставило убрать YouTube-видео, загруженное противником Путина Алексеем Навальным. В прошлом году Роскомнадзор неуклюже попытался запретить Telegram, в результате чего по неосторожности были заблокированы миллионы IP-адресов. Это привело к массовым сбоям в работе интернета на несколько недель. В РФ также, несомненно, с интересом наблюдают за протестным движением в Гонконге и отмечают важную роль технологий в распространении информации.

Компания Google пока не прокомментировала требования российской стороны.

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