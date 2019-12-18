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Россия сняла санкции с Бенкендорфа и других соратников Медведчука

от Telekritika
От Telekritika 446
Главная Новости Россия сняла санкции с Бенкендорфа и других соратников Медведчука

Санкционный список РФ пополнили 9 украинцев.

Правительство России убрало из санкционного списка гендиректора телеканала «112 Украина» Егора Бенкендорфа и депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлия Иоффе. Об этом сообщает «Украинская правда».  

Также внесли изменения в предыдущее постановление о выполнении Указа Президента РФ Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины». Таким образом санкционный список пополнили девять граждан Украины: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Напомним, ранее петиция на сайте Офиса Президента Украины о лишении Виктора Медведчука почетного звания юриста набрала более 28 тысяч подписей.

Фото: «112 Украина»

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