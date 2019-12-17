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Петиция о лишении Медведчука звания почетного юриста набрала достаточно подписей

от Telekritika
От Telekritika 715
Главная Новости Петиция о лишении Медведчука звания почетного юриста набрала достаточно подписей

Документ ждет рассмотрения президента.

Петиция на сайте Офиса Президента Украины о лишении Виктора Медведчука почетного звания юриста набрала более 28 тысяч подписей. Теперь президент обязан ее рассмотреть.

Причиной создания петиции ее инициатор Владислав Грезев указывает ненадлежащую адвокатскую защиту Василия Стуса и других диссидентов со стороны Медведчука. С момента создания петиции, 25 сентября, − она набрала более 28 тысяч подписей. Согласно информации на сайте, документ ожидает рассмотрения.

В 1980 году Медведчук выступал адвокатом репрессированного поэта Василия Стуса. Как было известно, Стус выступал против этого назначения, однако добиться смены защитника не удалось.

Напомним, в сентябре в украинский прокат вышла биографическая лента о выдающемся поэте Василии Стусе.

Фото: «112 Украина»

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