❌ Картонная драма о Стусе: рецензия на фильм «Заборонений»

При съемке байопика на создателей ложится огромная ответственность. Биография украинского поэта Василия Стуса, погибшего в жерновах советских репрессий, удваивает эту ответственность – тема болезненна и актуальна до сих пор. У выдающегося деятеля диссидентского движения была нелегкая драматическая судьба, наполненная борьбой за независимость украинцев, их культуры и самоидентификации, которая завершилась очередным арестом, заключением и загадочной смертью. Фильм «Заборонений» впервые облекает историю Василия Стуса в художественную форму.

Картина поделена на несколько глав, названных по важнейшим этапам жизни Стуса. Первая половина фильма спешно пересказывает события последних лет поэта, перемежая их документальными вклейками советской Украины. Мы видим, как Стус участвует в собраниях киевской интеллигенции, как складываются его отношения и семья, а также начало и конец участия в диссидентском движении. Где-то за кадром происходят аресты активистов антисоветского толка, а «красные» танки входят в Прагу. Стус женится, пишет, теряет работу и в итоге, из-за проукраинской деятельности, за ним приходят «люди в сером».

«Заборонений» пересказывает страницы школьных учебников с несущественными дополнениями из личной жизни поэта. Режиссер Роман Бровко захотел охватить многое из его биографии, но из-за недостаточного внимания к деталям рассказ получился картонным. Фильм, который должен «поднять людей против террора», ничего не может сказать по поводу этого самого террора. Советская власть, с которой борется главный герой, – карикатурная. Сложно поверить, что она может на кого-либо навести страх. Дружинники с повязками на руках появляются буквально из-за каждого угла, не забывая по-простецки произнести любимое слово «бандера».

Если о первой половине еще можно сказать, что она пытается быть документальной (это не играет ей на пользу), то заключение Стуса во второй части – вольный полет мысли авторов. Вторая половина фильма – не о Стусе. О чем угодно, вплоть до гомосексуальной любви между начальником лагеря и его помощником, но не об опальном поэте. Да, он там присутствует, о нем говорят, но концентрация повествования распыляется на две побочные сюжетные линии. Первая – благородная кагэбистка пытается спасти Стуса и заодно выбить из него подпись на важной бумажке. Вторая – все та же история взаимоотношений лагерного начальства. Две линии дополняют друг друга и существуют только ради того, чтобы убить главного героя. На них потрачено достаточно много хронометража, а судьба жертвы решается в итоге совершенно случайно.

В художественном кино вымысел – не источник питания истории. В фильме-биографии – тем более. Вымышленные элементы могут лишь усиливать определенные моменты и эпизоды, как, например, в драме Дэмьена Шазелла «Первый человек» браслет дочери главного героя, выброшенный в кратер Луны. В советской Украине было достаточно ужасов, чтобы их не придумывать. Тотальный контроль спецслужб и отсутствие свободы слова – все это известные вещи, которые можно смело нарекать террором. «Заборонений» не углубляется в эту тему. Более того, он шаблонно ее искривляет, создавая карикатуру на реальность с серьезным лицом.

«Заборонений» – фильм обо всем и ни о чем из жизни Василия Стуса. Будучи биографией, он позволяет себе ненужные выдуманные сюжетные линии длиной в половину экранного времени. В фильме нет крепкой структуры, которая рассказала бы нам о важной фигуре украинской культуры и литературы. «Заборонений» не предлагает ничего нового, но и не использует проверенные удачные форматы подачи биографии в кино. Фильм пытается углубиться сразу в несколько тем, но не в одной из них не имеет успеха.

Фото: B&H Distribution