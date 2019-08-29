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Романа Сущенко доставили в «Лефортово» – адвокат

от Telekritika
От Telekritika 393
Главная Новости Романа Сущенко доставили в «Лефортово» – адвокат

Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России к 12 годам заключения, привезли из Кировской колонии в Москву.

29 августа стало известно, что украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в московское СИЗО «Лефортово». Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщает НВ.

В комментарии «Телекритике» гражданский адвокат Марк Фейгин подтвердил эту информацию: «Его привезли в Москву еще на прошлой неделе. Последние несколько дней Романа не было в Кировской колонии».

Напомним, 29 августа также стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии строгого режима Лабытнанги в московское СИЗО «Лефортово». Эту информацию «Телекритике» также подтвердила сестра режиссера Наталья Каплан.

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