Романа Сущенко доставили в «Лефортово» – адвокат

29 августа стало известно, что украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в московское СИЗО «Лефортово». Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, сообщает НВ.

В комментарии «Телекритике» гражданский адвокат Марк Фейгин подтвердил эту информацию: «Его привезли в Москву еще на прошлой неделе. Последние несколько дней Романа не было в Кировской колонии».

Напомним, 29 августа также стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии строгого режима Лабытнанги в московское СИЗО «Лефортово». Эту информацию «Телекритике» также подтвердила сестра режиссера Наталья Каплан.