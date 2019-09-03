«Рассмеши комика» меняет формат

В Киеве прошли съемки 16-го сезона проекта «Рассмеши комика», который скоро выйдет в эфире «1+1». В этом году поменялся как судейский состава (место Владимира Зеленского, как и в детском варианте программы, занял Юрий Ткач), так и сам формат шоу.

Теперь участники проекта будут зарабатывать деньги, стараясь рассмешить комиков, не для себя, а для помощи другим. По словам редактора телешоу Михаила Мартынюка, новый сезон «Рассмеши комика» решили сделать благотворительным. Выигрыши участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране, например, на создание детской площадки или инклюзивной сенсорной комнаты.

Также в новом сезоне будут проходить баттлы городов: участники будут бороться за выигрыш командами, представляющими разные города Украины. «Всего у нас будет восемь команд, в каждом выпуске – представители следующих городов: Киев, Одесса, Винница, Полтава, Хмельницкий, Луганск, Запорожье и Днепр», – говорит Мартынюк. Если раньше в «Рассмеши комика» часто приходили попробовать свои силы люди из народа, теперь эту возможность дали профессионалам и звездам. В проекте зрители увидят известных юмористов, актеров, участников стендап-проектов и популярных медийных личностей: Александр Пикалов, Влад Яма, Арсен Мирзоян, Юрий Великий, Дмитрий Коляденко, участницы «Женского Квартала».

Также впервые за восемь лет существования программы появится «несгораемая сумма». Если участник после очередной минуты игры не сможет рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, на его счету все равно останутся ранее заработанные деньги. Правда, есть еще одно правило: в начале программы каждая команда должна заявить социальный проект и сумму, которую планирует для него собрать. Если участникам это не удастся, им придется доложить недостающую сумму из собственных карманов.

Премьера нового сезона «Рассмеши комика» состоится на «1+1» этой осенью.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что стало известно имя нового ведущего программы «Гроші».

Фото: «1+1»