«Радио НВ» переформатируется и сменит главреда

«Детектор медиа», ссылаясь на главного редактора и руководителя всех медиапроектов «НВ» Виталия Сыча, сообщает, что «Радио НВ» будет выходить в эфир в новом формате. Также стало известно, что проект покинет главный редактор Валерий Калныш.

В комментарии изданию Виталий Сыч подтвердил информацию о назначении новым главным редактором «Радио НВ» Алексея Тарасова. Алексей работал главным редактором украинской версии Esquire, сайта Buro 24/7, вел авторские программы на радиостанциях, в том числе на «Радио НВ».

Валерий Калныш так прокомментировал свой уход из проекта на странице в Facebook: «Да, я действительно не буду главным редактором «Радио НВ» с 15 апреля. Да, радио будет переформатировано и я желаю успехов Алексею Тарасову. Большое спасибо всем, кто поверил в разговорный формат. Отдельная благодарность Томашу Фиале и Виталию Сычу. Они действительно много вложили в станцию, и действительно никакого вмешательства в редакционную политику не было. И низкий поклон тем, кто это радио делал. Будьте здоровы».

Также Виталий Сыч пояснил решение о переформатировании «Радио НВ»: «К сожалению, спрос на сугубо разговорное радио в Украине в таком виде оказался не так велик, как мы хотели бы. К тому же, это затратный формат».

Именно поэтому, по его словам, с 1 июля 2020 года радиостанция должна выйти «с новым, более современным и более динамичным форматом». «У нас уже есть много идей, как это сделать», — отметил он.

Напомним: ранее стало известно, что 58% материалов украинские онлайн-СМИ посвящают коронавирусу.

Фото: unsplash

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