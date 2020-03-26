58% материалов украинские онлайн-СМИ посвящают коронавирусу — ИМИ

Согласно мониторингу, проведенному Институтом массовой информации (ИМИ) в 17 общенациональных онлайн-медиа в марте 2020 года, украинские онлайн-СМИ 58,5% материалов посвящают теме коронавируса.

Большое количество материалов коронавирусу посвятили ukrinform.ua (87% от общего количества материалов) и strana.ua (77%). Менее всего внимания этой теме уделяли журналисты сайты Liga (27% от общего количества материалов) и «Зеркало недели» (33%).

Мониторинг показал, что сайты в основном воздерживаются от использования эмоциональной лексики и оценочных суждений при освещении проблемы пандемии: среди всех промониторенных материалов, лишь 5% содержат эмоциональные заголовки и еще 5% материалов содержали оценочные суждения журналистов. Чаще остальных эмоционально окрашенные новости публиковали znaj.ua (38% от общего количества материалов о пандемии) и strana.ua (16%).

По данным мониторинга, около 15% от общего количества материалов о коронавирусе на всех исследуемых сайтах были конструктивными. Больше всего таких материалов было зафиксировано на сайте 24tv.ua (25% всех конструктивных материалов приходится на этот ресурс) и на ukrinform.ua (17% от общего количества конструктивных материалов).

Мониторинговый анализ проводился 16, 17 и 18 марта 2020 в 17 общенациональных интернет-СМИ: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua (М), liga.net (М), ukrinform.ua (М), zn. ua (М), censor.net.ua (М), tyzhden.ua (М), interfax.com.ua (М). Общая выборка составила 4710 материалов.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал ТЕТ запустил YouTube-шоу «Щоденник на стіл! Поведінка 2!».

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!