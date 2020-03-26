Телеканал ТЕТ запустил YouTube-шоу «Щоденник на стіл! Поведінка 2!»

Телеканал ТЕТ запустил в YouTube развлекательное шоу «Щоденник на стіл! Поведінка 2!». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Первый выпуск вышел 17 марта. В нем ведущие Ирина Кудашова и Вероника Лукьяненко собрали вместе украинских звезд, которые рассказали им правдивые и вымышленные истории из своей школьной жизни. Гостями шоу стали: актриса скетчкомов «Країни У» и «Казок У» — Саша Шабалина, звезда «Лиги Смеха» и актер «Країни У» — Андрей Рыбак, сценарист и актер ромкома «Новая жизнь Василины Павловны» — Дмитрий Савьяненко и звезда «Лиги Смеха» — Настя Ткаченко.

По правилам шоу, гости делятся на 2 команды по 2 человека, придумывают название команды. Затем рассказывают по 4 веселые истории, связанные со школой, правдивые или нет. Задача команды противников угадать, какие из историй случились на самом деле.

ТЕТ подготовил 3 выпуска шоу, во втором выпуске гостями стали Гарик Бирча и актеры сериала “Евродиректор”, который выйдет на ТЕТ.

Фото: ТЕТ

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