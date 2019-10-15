Рада рассмотрит создание ВСК относительно законности смены собственников информканалов

С 15–18 октября Верховная рада рассмотрит создание двух ВСК: относительно восстановления целостности и обеспечения суверенитета Украины и по соблюдению законодательства при смене собственников информационных телеканалов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на заседании 15 октября заявил: «На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства в ходе смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации».

Также Корниенко сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании другой временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

В данной комиссии уже изъявили желание работать шесть народных депутатов из «Слуги народа», сообщает замглавы фракции.

Напомним, недавно Раде предложили создать ВСК для проверки собственников телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Данное решение принял Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады 9 октября.

Фото: «Интерфакс-Украина»

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