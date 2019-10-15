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Рада рассмотрит создание ВСК относительно законности смены собственников информканалов

от Telekritika
От Telekritika 671
Главная Новости Рада рассмотрит создание ВСК относительно законности смены собственников информканалов

Голосование за создание временной следственной комиссии пройдет уже на этой неделе.

С 15–18 октября Верховная рада рассмотрит создание двух ВСК: относительно восстановления целостности и обеспечения суверенитета Украины и по соблюдению законодательства при смене собственников информационных телеканалов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на заседании 15 октября заявил: «На этой неделе стоит в повестке дня – голосование за создание временной следственной комиссии по расследованию соблюдения законодательства в ходе смены собственников информационных каналов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации».

Также Корниенко сообщил, что парламентарии рассмотрят вопрос о создании другой временной следственной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины.

В данной комиссии уже изъявили желание работать шесть народных депутатов из «Слуги народа», сообщает замглавы фракции.

Напомним, недавно Раде предложили создать ВСК для проверки собственников телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Данное решение принял Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады 9 октября.

Фото: «Интерфакс-Украина»

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