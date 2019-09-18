Рада приняла закон, который упростит условия бизнеса в сфере телекоммуникаций

Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию». Закон поддержали 349 народных депутата, об этом сообщает Укринформ.

В пояснительной записке к документу говорится, что лицензирование в сфере коммуникаций предлагается заменить на уведомление от субъектов, которые начали данную деятельность.

Изменение обусловлено несостыковкой в законодательстве, а именно в нормах закона о лицензировании и телекоммуникациях.

Цель закона – создать благоприятные условия для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства. Важным пунктом является и устранить чрезмерные регулирования в хозяйственной деятельности.

Закон вступит в силу через три месяца после публикации.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о том, что Рада поддержала законопроект о кэш-рибейтах.

Фото: Unsplash

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