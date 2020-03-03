«5 канал» изменил программную концепцию и обновил формат вещания

«5 канал» сообщил, что обновляет свою сетку вещания и запускает весенний сезон документалистики.

В рамках перезагрузки канал начал вести вещание в HD-формате. Его сигнал на спутнике ASTRA 4A остался незакодированным.

По будням в утреннем и дневном эфире канала будут показывать документальные фильмы и сериалы украинского и иностранного производства, в частности Discovery, а также фильмы на историческую, военную и научную тематику. По вечерам в 22:00 в течение недели к просмотру будут предлагать документальные ленты производства Великобритании, Канады и Франции.

С 3 марта стартует линейка таких документальных сериалов:

«Планета інновацій» — рассказ о передовых научных открытиях, новейших технологиях и инновационных решениях, которые вскоре станут обычными и повседневными;

«Таємниці та загадки» — топ-10 самых загадочных и мистических явлений нашей планеты, сверхвозможности, священные культы и реинкарнации, а также паранормальные существа и известные личности с их тайной жизнью;

«Таємниці королівських убивств» — исторический сериал производства Великобритании, который раскрывает тайны преступлений против представителей высшей власти государства и покушения на людей с королевского окружения стран Великобритании, Германии, Кении и России. Реальные события мировой истории, которые имели огромное влияние на ее дальнейший ход;

«Стежина війни» — исторический сериал про великих диктаторов, как им удалось прийти к власти и создать смертоносные армии, направляющие людей на путь войны;

«Апокаліпсис: Перша світова» — этот цикл с помощью кинохроники и уникальных архивных материалов воссоздает события, происходившие на фронте многих стран во время Первой мировой.

Перезагрузятся в сетке вещания следующие программы.

«Час новин» — каждый час — репортажи, сюжеты и прямые включения из эпицентра главных событий. В программе ведущие и корреспонденты держат зрителей в курсе самого важного, что происходит в Украине и мире.

«Машина часу» з Олегом Криштопою — будет выходить по будням в 16:00, а в субботу и воскресенье в 20.00.

«Час: Онлайн» — интервью в реальном времени с гостем в студии и интерактивным общением со зрителями. Программа будет идти по будням, один раз в неделю. Начало интернет-трансляции в 16:10, телетрансляции — в 16:30.

«Інформаційний Вечір» — дискуссионные студии с экспертами и лидерами мнений. Обсуждение актуальных тем дня. Ведущие: Роман Чайка и Лариса Губина. Каждый будний день в 17:10.

«Спостерігач» — проект журналистских расследований. Каждую субботу в 19:30. Каждое воскресенье в 19:15.

«Вечірній преЗЕдент» — юмористический проект. Пародия на деятельность власти в сатирических монологах. Каждую пятницу, каждую субботу и воскресенье в 21:25.

«Є СЕНС» — Субъективный взгляд на реальность в авторском публицистическом проекте с Виталием Гайдукевичем. Каждую субботу — 18:00.

«Рандеву» — проект личностных интервью с Яниной Соколовой. Будет выходить по субботам в 20:00.

«Підсумки тижня» з Анной Мирошниченко — анализ прошлой недели для понимания следующей. На седьмой день о самом главном. Каждое воскресенье в 18:00.

Напомним, ранее «Телекритика» сообщала, что перезапуск «5 канала» Петра Порошенко состоится не раньше весны. Телеканал не планирует привлекать сторонних лиц к обновлению – перезапуск произойдет собственными силами.

Фото: «5 канал»

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