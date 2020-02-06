«5 канал» перезапустится не раньше марта

Перезапуск «5 канала» Петра Порошенко состоится не раньше весны. Телеканал не планирует привлекать сторонних лиц к обновлению – перезапуск произойдет собственными силами. Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил генеральный директор вещателя Владимир Мжельский.

«Мы в процессе. В бюджетах. Сейчас все не так просто. Если что и будет рассказать конкретно, то это уже ближе к марту», — рассказал Владимир Мжельский, заверив что перезапуск происходит собственными силами, без привлечение сторонних кадров.

Напомним, 31 января народный депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий в комментарии «Телекритике» опроверг свое возможное участие в перезапуске. Соответствующее сообщение появилось в одном из анонимных Telegram-каналов.

Свой перезапуск «5 канал» анонсировал в конце ноября 2019-го, обещав изменить формат вещания. «Теперь с чисто информационного и новостного канала мы переходим к каналу, где будет много документальных фильмов исторического, политического и других популярных нынче на ТВ направлений. Заметим, что фильмы, которые будут транслироваться у нас, еще не были в прокате в Украине. Также мы планируем добавить в нашу программную сетку художественные фильмы». Когда произойдут изменения, не сообщалось. Известно лишь, что в феврале телеканал переходит на HD-вещание, для чего запустил блэкауты на своем спутниковом сигнале.

Отметим, Владимир Мжельский является генеральным директором «5 канала» с июля 2018-го. До этого (с 2008-го) он был шеф-редактором телеканала. В 2015 году его жена, Анжелика Мжельская, возглавила отдел главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента. Перед выборами осенью 2018-го ряд СМИ уведомлял, что Владимир Мжельский отвечает за медиасопровождение кампании Петра Порошенко.

Фото: «5 канал»

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