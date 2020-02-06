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«5 канал» перезапустится не раньше марта

от Telekritika
От Telekritika 333
Главная Новости «5 канал» перезапустится не раньше марта

Телеканал не планирует привлекать под перезапуск сторонние кадры.

Перезапуск «5 канала» Петра Порошенко состоится не раньше весны. Телеканал не планирует привлекать сторонних лиц к обновлению – перезапуск произойдет собственными силами. Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил генеральный директор вещателя Владимир Мжельский.

«Мы в процессе. В бюджетах. Сейчас все не так просто. Если что и будет рассказать конкретно, то это уже ближе к марту», — рассказал Владимир Мжельский, заверив что перезапуск происходит собственными силами, без привлечение сторонних кадров.

Напомним, 31 января народный депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий в комментарии «Телекритике» опроверг свое возможное участие в перезапуске. Соответствующее сообщение появилось в одном из анонимных Telegram-каналов.

Свой перезапуск «5 канал» анонсировал в конце ноября 2019-го, обещав изменить формат вещания. «Теперь с чисто информационного и новостного канала мы переходим к каналу, где будет много документальных фильмов исторического, политического и других популярных нынче на ТВ направлений. Заметим, что фильмы, которые будут транслироваться у нас, еще не были в прокате в Украине. Также мы планируем добавить в нашу программную сетку художественные фильмы». Когда произойдут изменения, не сообщалось. Известно лишь, что в феврале телеканал переходит на HD-вещание, для чего запустил блэкауты на своем спутниковом сигнале.

Отметим, Владимир Мжельский является генеральным директором «5 канала» с июля 2018-го. До этого (с 2008-го) он был шеф-редактором телеканала. В 2015 году его жена, Анжелика Мжельская, возглавила отдел главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента. Перед выборами осенью 2018-го ряд СМИ уведомлял, что Владимир Мжельский отвечает за медиасопровождение кампании Петра Порошенко.

Фото: «5 канал»

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