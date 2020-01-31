Николай Княжицкий опроверг свое возможное участие в перезапуске «5 канала»

«5 канал» Петра Порошенко готовят к перезапуску, который может возглавить народный депутат «Европейской солидарности» Николай Княжицкий. Соответствующее уведомление появилось в одном из анонимных Telegram-каналов. Николай Княжицкий в комментарии «Телекритики» опроверг свое возможное участие в перезапуске по причине его работы народным депутатом.

Петр Порошенко, по сообщению анонимного Telegram-канала, выделяет под перезапуск «5 канала» бюджет, поскольку ему нужен «агрессивный рупор». В медиакоманде пятого президента якобы идет борьба за то, кто возглавит перезапуск, Порошенко склоняется к Николаю Княжицкому. «На 5 канале ждут его перезапуск и обновление. Порошенко решил, что ему нужен агрессивный рупор и выделяет на это деньги. В медиакоманде Порошенко сейчас подковерная война, кто же возглавит перезапуск и освоит бюджет. Порошенко склоняется к нардепу Княжицкому, у которого опыт запуска каналов, но его смущает, что тот очень много ворует и близок к Авакову», — говорится в уведомлении.

Николай Княжицкий опроверг «Телекритике» данную информацию таким комментарием: «Я вообще-то в Верховной Раде работаю. Может, и хотел бы сложить полномочия, но я — мажоритарщик. Люди не поймут. Если на заборе написано, что Наталья – дура, это не на 100% правдивая информация», — сказал депутат. В ответ на уточняющие вопросы Николай Княжицкий сообщил следующее: «Подготовил пресс-релиз: мы действительно с Петром Алексеевичем, Соросом и Трубой думали сделать развлекательный канал, на котором были бы только анекдоты про Вовочку. Но после президентских выборов все анекдоты про Вовочку стали политическими. А политический канал у нас уже есть. Поэтому от этой идеи пока решили отказаться. Но вопрос на личном контроле Сороса, поэтому следите за новостями».

Источник «Телекритики» на «5 канале» сообщил, что разговоры об участии Николая Княжицкого в перезапуске ходили на самом канале еще в июле 2019-го.

Перезапуск «5 канал» анонсировал в конце ноября 2019-го на своем сайте. «Теперь с чисто информационного и новостного канала мы переходим к каналу, где будет много документальных фильмов исторического, политического и других популярных нынче на ТВ направлений. Заметим, что фильмы, которые будут транслироваться у нас, еще не были в прокате в Украине. Также мы планируем добавить в нашу программную сетку художественные фильмы», — говорилось в сообщении.

Изменение программной концепции изначально должен утвердить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Когда произойдут изменения, не сообщается. Известно лишь, что в феврале телеканал переходит на HD-вещание, для чего запустил блэкауты на своем спутниковом сигнале.

С июля 2018-го генеральным директором «5 канала» является Владимир Мжельский, который до этого (с 2008-го) был шеф-редактором телеканала. В 2015 году его жена, Анжелика Мжельская, возглавила отдел главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента. Перед выборами осенью 2018-го ряд СМИ уведомлял, что Владимир Мжельский отвечает за медиасопровождение кампании Петра Порошенко.

«Телекритика» надеется получить детальный комментарий от Владимира Мжельского относительно перезапуска «5 канала».

Отметим, в конце 90-х Николай Княжицкий был директором телеканала СТБ, в 2000-х – главой правления канала «Тонис», в 2008-м — запускал телеканал ТВі. Осенью 2013-го он основал телеканал «Еспресо», официальным собственником которого изначально была его жена Лариса. Сегодня официально собственниками телеканала «Еспресо» являются сын собственника Ferrexpo Константина Жеваго Иван (77,5%) и жена Николая Княжицкого Лариса (22,5%). Иван Жеваго появился в структуре собственности телеканала в начале 2018-го – он выкупил 30% долю в канале у экс-премьера Арсения Яценюка, 40% доли – у жены Арсена Авакова Инны, и 7,5% доли — у Ларисы Княжицкой.

Напомним, 26 декабря уведомлялось, что Национальный банк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Константина Жеваго, подозреваемого в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн обанкротившегося банка «Финансы и Кредит», которым Жеваго владел до 2015 года. 31 января уведомлялось, что суд «заморозил» 50,3% акций полтавского ГОКа, что входит в Ferrexpo. В конце декабря стало известно о закрытии ряда программ на канале «Еспресо». На самом канале объясняли, что изменения связаны исключительно с рейтингами и экономической целесообразностью содержания закрытых программ.

Фото: Faсebook Николай Княжицкого

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